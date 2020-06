Snapchat dejará de promover la cuenta de Trump tras sus polémicos comentarios

La medida no implica que se cierre la cuenta de Trump en Snapchat ni que esta deje de ser accesible para aquellos quienes la busquen deliberadamente, sino únicamente que esta dejará de promocionarse a los usuarios que no hayan pedido específicamente acceder a ella. EPA/JUSTIN LANE/Archivo

San Francisco, 3 jun (EFE).- La red social Snapchat anunció este miércoles que dejará de promover la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que sus mensajes de los últimos días en relación a las protestas contra la brutalidad policial en el país "incitan a la violencia racial".

En un comunicado, Snap, propietaria de la red social de imágenes que desaparecen tras pocas horas, dijo que no "amplificará voces que incitan a la violencia racial y a la injusticia" dándoles "promoción gratuita" en la sección Discover de su plataforma.

Discover es el apartado promocional de Snapchat, en el que se recomienda a los usuarios contenidos y cuentas populares que la inteligencia artificial determina que pueden ser de su interés.

La medida no implica que se cierre la cuenta de Trump en Snapchat ni que esta deje de ser accesible para aquellos quienes la busquen deliberadamente, sino únicamente que esta dejará de promocionarse a los usuarios que no hayan pedido específicamente acceder a ella.

Trump tiene en la actualidad más de un millón y medio de seguidores en Snapchat, aunque su uso de esta red social se limita por lo general a anuncios y mensajes de campaña, y no a los comentarios personales y en algunos casos muy controvertidos que vierte en plataformas como Twitter y Facebook.

La decisión de Snap cobra relevancia dada la polémica originada por la decisión de Facebook, y concretamente de su cofundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, de no tomar ninguna acción contra un mensaje que sí fue parcialmente censurado por Twitter.

El mensaje que originó la polémica fue compartido por Trump en sus cuentas de Facebook y Twitter el pasado viernes y en él se refería a los actos de violencia que se han repetido en varias ciudades de EE.UU. desde la muerte de George Floyd a manos de un policía el 25 de mayo en Mineápolis (Minesota).

"Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando el saqueo comience, empieza el tiroteo", escribió el mandatario.

Twitter determinó que el mensaje violaba su normativa comunitaria contra contenidos que glorifiquen la violencia, y lo censuró parcialmente, dificultando y en algunos casos impidiendo que los usuarios pudieran leer el tuit e interaccionar con él (por ejemplo, dándole 'Me Gusta' o escribiendo una respuesta).

En Facebook, sin embargo, el mensaje no sufrió ningún tipo de censura ni se limitó su exposición, y el propio Zuckerberg dijo que, aunque él personalmente rechaza el contenido del mensaje del presidente, este está amparado por la libertad de expresión en la plataforma.

Esta decisión ha sido criticada abiertamente por varios empleados de Facebook en los últimos días, e incluso derivó en un parón virtual organizado por los trabajadores el pasado lunes.