Reunión OPEP+ en duda por disputa ante engaño en cuotas de crudo

(Bloomberg) -- Una reunión entre la OPEP y sus aliados prevista para este mes se puso en duda luego de que Arabia Saudita y Rusia adoptaran una postura firme en cuanto al engaño en las cuotas por parte de algunas naciones.

Los dos líderes de la OPEP+ dijeron a otros miembros que las conversaciones planeadas para principios de junio para discutir una extensión de los recortes de producción récord podrían no realizarse si países como Irak y Nigeria no se comprometen firmemente a implementar sus restricciones de suministro, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Sin ningún cambio en el acuerdo, el grupo comenzará a disminuir sus recortes a partir de julio.

Cuatro días después de que se presentara una propuesta para adelantar la reunión a este jueves, todavía no había acuerdo sobre la fecha. Y si bien un plan para extender los recortes de producción en un mes estaba ganando apoyo, delegados dijeron que Arabia Saudita y Rusia estaban buscando garantías de que todos los miembros cumplirían con los recortes que prometieron.

