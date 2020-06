Ramos recuerda la duodécima: "Era importante para consagrar al equipo"

Los capitanes del Real Madrid Sergio Ramos,d., y Marcelo, junto a la escultura de la diosa Cibeles a la que colocaron, como es tradición, los colores del Real Madrid dentro de las celebraciones con los aficionados madridistas de la conquista de la duodécima Liga de Campeones que ganaron tras derrotar en la final al Juventus en Cardiff EFE/Santi Donaire./Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, recordó el día del aniversario de la duodécima Copa de Europa, ganada en Cardiff ante el Juventus, que su conquista "era importante para consagrar al equipo", en un día que el club blanco se convirtió en el primero que reeditaba el título desde el cambio a la Liga de Campeones.

"Sabíamos que iba a ser una final muy complicada contra la Juventus y teníamos en mente conseguir la tercera Champions porque era importante para consagrar al equipo tras conseguir dos. Era un plus de motivación para ir por ella", confesó Ramos a UEFA.

La final se rompió con un tanto de Cristiano Ronaldo. "Lo recuerdo a la perfección. Robamos atrás y salimos a la contra porque con jugadores tan rápidos sabíamos que podíamos hacer mucho daño. Después de una subida muy rápida de Carvajal por banda, Cristiano Ronaldo encara a la defensa para atraerla, vuelve a abrir y Carva la pone atrás para el gol", recordó.

Fue un tanto clave para el capitán después de mantener "la portería a cero" tras un fuerte inicio del Juventus. "Era muy importante empezar ganando el partido". Aunque antes del descanso llegó el empate con una gran maniobra de Mario Mandzukic. "Había poco que hacer en su gol por nuestra parte. Fue una genialidad, un golazo. Le cae de un compañero suyo, la controla de pecho y hace una extraordinaria chilena ante la que Keylor Navas no pudo hacer nada".

La final acabó en goleada con una segunda parte en la que el Real Madrid desató su potencial (4-1). Para Ramos fue clave la charla de Zinedine Zidane del descanso.

"Hizo mucho hincapié en seguir manteniendo el dominio y el control de juego para quitarle el balón a la Juve y que ellos llegasen con menos peligro. En la primera parte, por todo el respeto que nos teníamos los dos equipos, no hicimos tanto la presión arriba. Fue la clave de la segunda, robarles en campo contrario y hacer goles. Fue una solución del mister muy buena", elogió.

"Empezamos a tocar, a tener paciencia para llegar arriba sin precipitaciones y al final obtuvimos el beneficio que queríamos", añadió antes de un final en el que estuvo cerca de firmar su habitual gol en finales. "A todo el mundo le gusta marcar en las finales porque son goles que pasan a la historia. Lo importante era matar el partido, daba igual que lo marcase Marco Asensio o yo, aunque mentiría si no dijera que estaba deseoso de hacer el gol".