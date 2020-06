Proximidad a pozos petroleros causaría bajo peso al nacer

(Bloomberg) -- Los humanos han vivido junto al desarrollo del petróleo durante más de un siglo, pero solo recientemente los científicos comenzaron a rastrear las consecuencias para la salud de esa proximidad. Un nuevo artículo publicado hoy en la revista Environmental Health Perspectives muestra que las mujeres embarazadas en áreas rurales que vivían a menos de un kilómetro de pozos de alta producción tenían un 40% más de probabilidades de tener bebés con bajo peso al nacer en comparación con las que vivían más lejos.

Pesos al nacer por debajo de 5 libras y 8 oz. se correlacionan con un mayor riesgo de problemas de salud en la primera infancia, a veces incluso en la edad adulta.

Rachel Morello-Frosch, investigadora de salud ambiental y justicia en la Universidad de California en Berkeley y autora principal del estudio, asegura que a pesar de que California es uno de los principales estados de petróleo y gas, el suyo fue el primer estudio de base amplia que aborda temas relacionados con los impactos en la salud en el estado.

Su equipo analizó los registros de casi 3 millones de nacimientos de mujeres que viven en un rango de 10 kilómetros de al menos un pozo de petróleo o gas, activo o inactivo, entre 2006 y 2015. Descubrieron que en las zonas rurales cercanas a los pozos más activos, las mujeres tenían un 20% más de probabilidades de dar a luz bebés relativamente pequeños para su edad gestacional, incluso si no alcanzaban el umbral de bajo peso al nacer. Los bebés gestados a término completo fueron 1,3 oz. más pequeños en promedio que los nacidos de madres que no viven cerca de pozos. Los investigadores no encontraron evidencia de una mayor mortalidad para los bebés nacidos cerca de pozos.

Si bien las mujeres en áreas urbanas y suburbanas más cercanas a los pozos de petróleo también tenían un riesgo elevado de bebés con bajo peso al nacer, era mucho menor. Los investigadores dijeron que, sin acceso a los sitios de producción, les resulta difícil determinar las causas precisas de los efectos adversos para la salud. Pero hay muchos otros factores en juego. Por ejemplo, dice Morello-Frosch, las personas que viven más lejos de los sistemas de agua municipales tienen más probabilidades de depender del agua subterránea como fuente de agua potable, y esta tiene más probabilidad de verse afectada por la extracción de petróleo y gas.

Estos hallazgos se producen mientras la Administración Trump ha reducido la normativa ambiental para extracción de petróleo y gas. Al mismo tiempo, California está debatiendo requisitos de permisos nuevos y más estrictos para la extracción de petróleo y gas en el estado.

Los resultados del estudio sobre el petróleo no mostraron impactos dispares por raza, pero la propagación del covid-19, sin embargo, ha llamado la atención sobre el aumento de los riesgos para la salud y el medio ambiente que enfrentan las comunidades de color en EE.UU. Numerosos estudios, incluido al menos uno de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., muestran que las comunidades minoritarias están expuestas a concentraciones más altas de contaminación y, en particular, de partículas en el aire letales. Union of Concerned Scientists dice que los afroamericanos en el noreste y medio oeste están expuestos a 61% más de contaminación por partículas en aire de la quema de gasolina.

Las consecuencias para la salud de la extracción de petróleo van mucho más allá de las áreas cercanas a los pozos. Pero Morello-Frosch espera que las preocupaciones locales afecten las decisiones de los formuladores de política. “Esta evidencia científica de los efectos adversos para la salud que enfrentan las poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas, debe tenerse en cuenta a medida que los californianos debaten hasta qué punto queremos expandir la perforación de petróleo y gas en nuestro estado”, dijo.

Nota Original:Proximity to Oil Wells Leads to Lower Birth Weights, Study Says

