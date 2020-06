Propietario de los Knicks condena el racismo en un segundo correo aclaratorio

El propietario de los New York Knicks, James Dolan. EFE/Andrew Gombert/Archivo

Nueva York, 3 jun (EFE).- James Dolan, propietario de los Knicks de Nueva York, dice que condena "el racismo contra cualquiera" en un segundo correo electrónico tras el que envió a sus empleados el lunes, en el que indicaba que "el Madison Square Garden no está más calificado que nadie para ofrecer su opinión sobre asuntos sociales" y que generó una gran polémica.

"Ayer hice un sincero intento de proporcionar mi perspectiva sobre un asunto muy difícil, uno que no tiene respuestas fáciles", escribió Dolan en el correo electrónico del martes, en el que agrega: "Sé lo importante que es este tema para muchos y no quiero que haya ninguna confusión sobre dónde estoy como individuo o nosotros como compañía".

"Déjenme ser claro: condenamos y rechazamos con vehemencia el racismo contra cualquiera. Punto", recalca.

La mayoría de los equipos de la NBA hicieron declaraciones públicas condenando el racismo en los días posteriores a la muerte de George Floyd, el pasado 25 de mayo en Minneapolis.

Floyd, un hombre afroamericano, murió después de que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, presionase su rodilla contra el cuello del detenido durante más de ocho minutos.

En su correo electrónico del lunes, Dolan dijo que algunos empleados le habían preguntado si la entidad iba a hacer una declaración pública y había señalado que su equipo no era "más que nadie" para entrar a valorar cuestiones sociales. "Mantenemos los valores de ser un lugar de trabajo pacífico y respetuoso", indicaba el correo filtrado en redes sociales.

"Mi punto de ayer fue sobre las acciones y la importancia de vivir sus valores", indica Dolan en su correo del martes.

"En Madison Square Garden, hemos trabajado duro para construir un ambiente de inclusión y respeto mutuo y esos son los valores que tratamos de vivir todos los días".

"El racismo nace de la ignorancia y depende de cada uno de nosotros entender que la persona que trabaja a su lado es su igual sin importar el color o cualquiera de las otras cualidades que nos hacen diversos. Y cualquier injusticia para una persona es una injusticia para todos", dice el comunicado.

"Así es como nosotros en MSG luchamos contra el racismo. Comenzamos con nosotros mismos, y a través de nuestras acciones, definimos quiénes somos. Así es como podemos ser un ejemplo para el mundo en general. Ese fue el punto de mi mensaje ayer".E