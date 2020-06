Precios de casas de lujo en Londres en mayor caída desde 2009

(Bloomberg) -- Las casas en los barrios más exclusivos de Londres registraron la mayor caída desde la crisis financiera mundial en abril, ya que los vendedores aceptaron mayores descuentos para asegurar las ventas.

El índice Prime Central London, de Knight Frank, disminuyó un 2,1% en el primer mes completo de confinamiento por el coronavirus en el Reino Unido, el mayor descenso desde enero de 2009. Tras una caída adicional del 1,4% en mayo, los precios han bajado algo más del 5% en el último año, según muestran los datos de la firma.

“La sensación es notablemente parecida al período que siguió al referéndum de la UE”, dijo Tom Bill, responsable de análisis residencial para Londres en Knight Frank. “Hay ofertas oportunistas, que es poco probable que se acepten, junto con ofertas acordadas a un descuento razonable, y muchos casos en los que el precio que se pide es correcto y el precio orientativo se alcanza o excede después de una oferta competitiva”.

La pandemia ha descarrilado una recuperación incipiente en los códigos postales más caros de Londres, que mostraban algunas señales de crecimiento después de las elecciones generales de diciembre en el Reino Unido. Las medidas para prevenir la propagación del virus frenaron los intentos de ventas, mientras que la crisis económica ha afectado la confianza de los compradores.

No obstante, hay indicios de que la tasa de caída podría estar disminuyendo después de que el Gobierno aliviase algunas medidas que permitieron, a todos los efectos, una reapertura del mercado inmobiliario el 13 de mayo. El descuento medio respecto a los precios de venta en Londres es ahora del 5,5%, frente al 6,4% previo cuando las medidas más estrictas aún estaban en vigor, según muestran datos de Knight Frank.

