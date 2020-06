¿Por qué hacer protestas pacíficas? Porque funciona: M. Sharma

(Bloomberg) -- Hace exactamente un siglo, Mahatma Gandhi tomó una decisión. Había decidido que los británicos no perderían el control de India a menos que los mismos indios tomaran medidas directas y decisivas. El modo de esa acción es lo que distingue a Gandhi, y el movimiento que posteriormente dirigió, aparte. Eligió dejar de cooperar con un Estado injusto, desobedecer las leyes injustas y perseguir solo medios no violentos de protesta.

Muchos indios que estaban de acuerdo con sus objetivos, no estaban de acuerdo con sus ideas y sus tácticas. Algunos de ellos recurrieron a la violencia. El debate que ha estallado hoy en Estados Unidos sobre si la violencia es alguna vez aceptable en la lucha por el cambio no es nuevo.

Muchos estadounidenses, justamente enojados, señalan que se han intentado múltiples formas de protestar sin violencia, desde marchas anteriores hasta el arrodillamiento de Colin Kaepernick. El Dr. Martin Luther King Jr. habló sobre la no violencia, pero ¿no fue asesinado? De hecho, ¿no fue Gandhi también asesinado? Con la verdad y la evidencia en video de su lado, cuestionan: “Cuando no somos violentos, nos pegan de todos modos, ¿cuál es el punto?”.

Ese es, de hecho, exactamente el punto. La protesta de Gandhi no tenía que ver con que sus opresores los golpearan: se trataba de provocarlos para que lo hicieran públicamente y con repelencia. La protesta no violenta no podía ser elegida por los débiles; fue, según la propia estimación del Dr. King, la única alternativa efectiva al “encogimiento y la sumisión”.

Cuando los estadounidenses debaten sobre la protesta no violenta en términos morales, dejan de comprender. No es una pregunta puramente moral; se trata de moralidad y táctica. Gandhi y King eran políticos que reconocieron que necesitaban crear demostraciones de voluntad y también de superioridad moral si querían cambiar las ideas de otros. En su lugar, argumentaron que elegir la violencia solo justificaría, en la mente de los opresores, una mayor represión.

Por supuesto, comprendían la ira y la desesperación que conducen a la violencia. Como nos recordaron innumerables cuentas de Instagram durante la semana pasada, el Dr. King dijo que los “disturbios son el idioma de los no escuchados”. Sin embargo, ese mismo discurso incluía también una defensa de la “no violencia militante, poderosa y masiva” como el agente de cambio más efectivo. La violencia “simplemente intensifica los temores de la comunidad blanca mientras alivia la culpa”.

Este es precisamente el proceso que se está desarrollando en EE.UU. en este momento, es por lo que los verdaderos íconos de los derechos civiles se están manifestando. El representante John Lewis publicó en su sitio web: “Los disturbios, el saqueo y los incendios no son la solución. Organizarse. Demostrar. Reunirse. Levantarse. Votar.”

Moral y tácticamente, la no violencia obliga a los perpetradores de violencia –particularmente la violencia “legítima” respaldada por el Estado– a ponerse a la defensiva. El drama es clave: es a través de un contraste obvio y dramatizado que la violencia del opresor se deslegitima.

Es cierto, esto solo funciona si hay una audiencia para ese drama, si todavía hay ideas que se pueden cambiar. Pero aquí, EE.UU. es afortunado. Tenemos evidencia suficiente para sugerir que todavía hay una audiencia que ganar a través de una protesta no violenta. Lo sabemos porque las encuestas de opinión lo demuestran. El instituto de encuestas de la Universidad de Monmouth reveló esta semana que ”49% de los estadounidenses blancos dicen que es más probable que la Policía use fuerza excesiva contra un delincuente negro, lo que es casi el doble del número (25%) que dijo lo mismo en 2016. Otro 39% de los blancos dicen que es probable que la policía use fuerza excesiva independientemente de la raza, lo que es significativamente inferior al 62% de hace cuatro años”.

Cuando ve a policías arrodillados junto a manifestantes, jefes de policía disculpándose e incluso diciéndole al presidente que mantenga la boca cerrada, puede elegir describirlo como tokenismo o hipocresía. Pero nosotros en India lo sabemos mejor: sabemos que significa que todavía hay una oportunidad de ganar la discusión.

Los estadounidenses no deberían perder esa oportunidad porque, cuando esa audiencia desaparece, las cosas empeoran rápidamente. El país que fue pionero en las protestas no violentas se sorprendió a principios de este año por las enormes multitudes que protestaban por el trato del Gobierno a los musulmanes. Pero finalmente estallaron disturbios, presuntamente instigados por políticos del partido gobernante, y el Gobierno utilizó la violencia para deslegitimar rápidamente todo lo que había sucedido antes. La brutalidad policial contra los manifestantes era común. No se ha considerado a nadie responsable.

La diferencia con EE.UU. se nos presentó esta semana: Twitter se llenó de indios que se reían con remordimiento ante la idea de que un policía indio pudiera ser despedido o juzgado, o incluso pudiera disculparse por la brutalidad contra un manifestante.

Con el apoyo popular, el Gobierno de India, en su lugar, ha desatado la ley contra los jóvenes estudiantes, arrestando a un activista tres veces en 10 días por haber “provocado” los disturbios en febrero. Muchos indios han olvidado voluntariamente las multitudes no violentas y han optado por centrarse en el hecho de que, en el transcurso de los meses, los manifestantes quemaron uno o dos autobuses.

Es posible que los estadounidenses más furiosos no lo acepten, pero esto no es EE.UU. Allí, las ideas están cambiando y aún pueden cambiar. Me temo que Gandhi ahora no tiene influencia en la tierra que lo vio nacer. No hagan que olviden al Dr. King en el suyo.

