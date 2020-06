Para la RFEF, "el asunto de viernes y lunes está juzgado y sentenciado"

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas (i), y la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado este miércoles de que las medidas cautelares pedidas por LaLiga y recurridas por la misma ante la Audiencia Provincial de Madrid sobre el asunto de los partidos en viernes y lunes "ya no deberían tener efecto", ya que el asunto "ya ha sido resuelto por los juzgados" y está "juzgado y sentenciado".

"La Real Federación Española de Fútbol ha recibido en el día de hoy un auto de la Audiencia Provincial de Madrid referido a las medidas cautelares sobre los lunes y los viernes que fueron solicitadas por LaLiga y rechazadas por el Juzgado de lo Mercantil el pasado 9 de agosto. En ese momento, la Liga recurrió ante la Audiencia Provincial y es ahora cuando se ha resuelto este recurso de apelación", informa.

La RFEF "recuerda que el asunto de los viernes y los lunes ha sido resuelto por los juzgados y el auto de la Audiencia Provincial se refiere a las cautelares que solicitó la Liga".

La federación entiende que "dado que el Juzgado de lo Mercantil ha resuelto ya el fondo de este asunto mediante la sentencia del 27 de mayo de la pasada semana, las decisiones sobre las medidas cautelares perdidas por LaLiga y recurridas por la misma ante la Audiencia Provincial ya no deberían tener efecto".

La RFEF, asimismo, "muestra su respeto por todas las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera, y recuerda, por tanto, para que no exista confusión en este sentido, que este asunto ha sido juzgado y sentenciado".

El pasado 27 de mayo, el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid desestimó íntegramente la demanda presentada el 12 de julio de 2019 por LaLiga contra la RFEF por deslealtad y conducta prohibida al impedirle disputar partidos de Liga los viernes y los lunes.

El juez rechazó que haya habido competencia desleal ni conducta prohibida en la institución que preside Luis Rubiales y acuerda que LaLiga y la RFEF deben pactar la posible celebración de partidos de fútbol los viernes y los lunes, según el vigente Convenio de Coordinación suscrito por ambas en julio pasado.

También indica que en el hipotético caso de que las partes no alcanzaron un acuerdo, como hicieron en temporadas anteriores, sobre la cantidad económica que LaLiga debe abonar a la RFEF para extender la jornada a los viernes y los lunes, tendrá que ser el Consejo Superior de Deportes el que determine "la cantidad ajustada a las circunstancias y los hechos".

Ese mismo día, la RFEF ofreció a LaLiga que se puedan disputar partidos en viernes y lunes desde que se reanude la competición sin solicitar nada a cambio, tras recibir con satisfacción la resolución judicial que desestimó la demanda de la patronal sobre el asunto.

Tras hacerse pública el 27 de mayo la sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 en contra de la demanda de LaLiga, la RFEF señaló en un comunicado que desde un primer momento ofreció la posibilidad de negociar con libertad" y mostró su "voluntad" de hacerlo "con lealtad para el futuro".

No obstante, ahora ofrece a la Liga, "sin vincularlo al inicio de negociaciones, que se puedan disputar partidos en viernes y lunes, que se incluyan en el calendario, desde la reanudación de la competición y hasta la finalización de esta Temporada sin solicitar nada a cambio por este mes y medio".