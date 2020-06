Padre de víctima de tiroteo demanda a Smith & Wesson por publicidad engañosa

Miami, 3 jun (EFE).- El padre de una alumna muerta en el tiroteo en la escuela de Parkland (Florida, EEUU) en 2018 demandó ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la empresa de armas Smith & Wesson por publicidad "injusta y engañosa" para promover la compra de rifles de asalto entre jóvenes con las técnicas de los videojuegos.

La demanda fue presentada esta semana por Fred Guttenberg, padre de la estudiante Jaime Guttenberg, y los grupos a favor del control de armas Brady United y Every Town For Gun Safety.

Jaime, de 14 años, fue una de las 17 víctimas de Nikolas Cruz, un conflictivo exalumno de la secundaria Marjory Stoneman Douglas que disparó indiscriminadamente con un rifle de asalto Smith & Wesson a quienes se cruzaron en su camino el 14 de febrero de 2018.

La compañía de armas se basa en anuncios que se parecen a los videojuegos con disparos en primera persona y promete a los buscadores de emociones que "experimentarán más adrenalina", señala la demanda de Guttenberg.

La demanda urge a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a investigar las prácticas de comercialización de "peligrosos rifles de asalto" de Smith & Wesson dirigida "a los consumidores atraídos por un comportamiento arriesgado y que busca emociones", manifestó el grupo Every Town For Gun Safety.

Precisó que la promoción de estos rifles está dirigida a "jóvenes consumidores masculinos, un grupo demográfico que incluye un número desproporcionado de agresores en los 10 tiroteos masivos más destructivos de la última década".

"Ninguna familia debería tener que experimentar lo nuestro, pero demasiados lo han hecho y demasiados han matado a un ser querido con un rifle en esta línea de productos en particular", se lamentó Guttenberg.

Señaló que los fabricantes de armas tienen un papel importante que desempeñar en la prevención de futuras tragedias.

Guttenberg también presentó una demanda en la corte estatal de Florida en 2018 en busca de una declaración judicial de que la ley de inmunidad de la industria de armas de Florida no se aplica a las demandas presentadas por víctimas de violencia armada.

"Así como la FTC ayudó a poner fin a (el muñeco) Joe Camel y los intentos de la industria del tabaco de enganchar a los fumadores jóvenes, la agencia debe dejar en claro que Smith & Wesson debe cumplir con las mismas reglas", dijo por su parte John Feinblatt, presidente de Every Town For Gun Safety.

"Es desenfrenada e imprudente" la idea de comercializar armas " militares y policiales" a individuos que no lo son y que son potenciales agresores masivos, manifestó por su parte, Kris Brown, presidente de Brady.

"Creemos que ha contribuido a numerosos tiroteos masivos con muchas bajas a lo largo de los años. Ya es hora de pedir cuentas a Smith & Wesson, y la FTC debe hacerlo", manifestó.

La demanda insta a la empresa a dejar de usar imágenes militares y asociaciones en sus anuncios de fusiles dirigidos a compradores civiles, entre otras.