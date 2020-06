Lluvias dejan a 20 salvadoreños muertos y 11.179 en riesgo frente al COVID-19

Trabajadores de obras públicas, acueductos y alcantarillados trabajan este martes en la reparación de una cárcava provocada por las intensas lluvias en El Salvador. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 3 jun (EFE).- La cifra de personas fallecidas a causa de las lluvias que afectan a El Salvador desde el fin de semana se elevó a 20 cuando un alud soterró a una familia de 7 personas durante la madrugada de este miércoles, mientras las autoridades tratan de evitar el contagio de COVID-19 en los más de 11.000 albergados.

De acuerdo con las cifras oficiales, la tormenta tropical Amanda y la influencia de Cristóbal han causado la muerte de 20 personas, otras 6 se encuentran desaparecidas y 24.873 familias se han visto afectadas.

Las fuertes lluvias registradas la noche y madrugada de este miércoles provocaron el desprendimiento de un alud de tierra en una colonia en la central localidad de Santo Tomás, donde una familia de 7 personas quedó soterrada.

"No tenemos oficialmente la recuperación de los cadáveres todavía, estamos asegurando las condiciones del lugar para poder hacer el rescate", dijo a periodistas el jefe del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarría.

Añadió que este grupo familiar, compuesto por dos adultos y sus cinco hijos jóvenes, "se encuentra prácticamente bajo los escombros", sin que oficialmente el Gobierno los haya declarado como fallecidos.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé que en el país continúen "las lluvias de tipo temporal debido a la tormenta tropical Cristóbal" con "condiciones de muy alta probabilidad de ocurrencia de múltiples deslizamientos y caídas de rocas".

Las zonas que presentan mayor riesgos de deslizamientos de tierra se presentan en los volcanes de San Salvador (centro), Santa Ana (noroeste), San Vicente (cetro) y el complejo volcánico Berlín-Tecapa (este).

ALBERGADOS EN RIESGO DE CONTRAER COVID-19

El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, señaló este miércoles durante una conferencia de prensa que "las lluvias pueden desencadenar elevaciones en los casos (de COVID-19) y, por eso, Salud está aplicando los protocolos necesarios para controlar el incremento de positivos".

"La tormenta tropical puede incrementar los contagios, por eso hemos desplazado equipo de salud a los albergues", dijo.

El Gobierno reporta 11.179 personas refugiadas en 210 albergues en 13 de los 14 departamentos del país. No obstante, algunos reportes de la prensa local indican que existen personas afectadas que no acuden a estos lugares por temor a contagiarse con el nuevo coronavirus.

Alabí señaló que las dos emergencias que afectan al país "pueden potenciar una a la otra", por lo que instó a la población a continuar con la aplicación de medidas preventivas.

También informó de que dos personas más murieron a causa del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos llega a los 51.

Se trata de un hombre de 51 años, quien padecía diabetes y se desempeñaba como chófer en el Ministerio de Salud, y de un miembro de la Fuerza Armada.

El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, dijo recientemente a Efe que "la necesidad de la población por ingresos y alimentos puede hacer que se rompa este confinamiento de forma desordenada y eso puede provocar un nuevo rebrote o un incremento de casos que sobrepase nuestro ya precario sistema de salud".

En El Salvador también se registran 1.468 casos activos y 1.186 personas se han recuperado, para totalizar 2,705 personas afectadas.