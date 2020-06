Llull, Tomic, Thomas y Calathes apoyan la cancelación de la Euroliga

El base escolta del Real Madrid Sergio Llull (i) lucha con el pívot croata del FC Barcelona Lassa Ante Tomic. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- Los jugadores Sergio Llull (Real Madrid), Ante Tomic (Barça), Will Thomas (Zenit San Petersburgo) y Nick Calathes (Panathinaikos) apoyaron la decisión de la Euroliga de cancelar la actual temporada por la pandemia, ya que supone cuidar su salud, y prometieron que la próxima será "más especial"

El base del Real Madrid Sergio Llull reconoció en declaraciones a la web de la Euroliga que es "una pena" que se haya tenido que cancelar la competición, pero admitió que la COVID-19 ha generado "una situación nueva para todos" y en la próxima campaña volverán "con muchas ganas" y será "más especial".

"Tenemos que respetar la decisión de la Euroliga, es una de las competiciones más importantes del mundo, una competición apasionante y esperemos que todo esto se solucione cuanto para volver a la normalidad y empezar la temporada que viene con más ganas, más ilusión si cabe y tener un baloncesto algo mejor", señaló

El ala-pívot croata del Barça Ante Tomic dijo que todos los jugadores "están de acuerdo" en que había que primar la salud. "La mejor decisión era cancelar la temporada. No habrá sido una decisión fácil de tomar", apuntó.

La cancelación le genera al base griego Nick Calathes, líder del Panathinaikos, "más respeto" por la Euroliga, ya que optaron por escoger una alternativa más complicada poniendo por delante la salud.

"Fácilmente podrían habernos dicho que jugáramos, pero creo que nos respetan como jugadores. Nos escucharon, vieron que había una situación con lo que pensábamos y lo tomaron en cuenta. Es agradable que nos respeten, porque no solo es que caigas enfermo, es que no habíamos jugado en dos meses, el juego iba a ser malo, habría lesiones y afectaría a la próxima temporada", argumentó.

El ala-pívot estadounidense Will Thomas, jugador del Zenit de San Petersburgo que pasó anteriormente por el Valencia, coincidió en que "la salud de jugadores y entrenadores es lo más importante" y habiendo riesgo "lo mejor era pensar en la siguiente temporada".

"Hay que ser pacientes, la próxima será una gran temporada, todo el mundo estará bien descansado, enfocado en jugar y pasar un buen momento. El apoyo de los fans nos ayudará a tener una gran temporada", finalizó Thomas. EFE

