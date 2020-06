LISTA DEPORTES

Miércoles 3 de junio de 2020.

Los editores son Eric Núñez hasta las 2100 GMT en Nueva York, y Luis Ruiz a partir de esa hora, en Ciudad de México.

FÚTBOL

ALEMANIA-FLOYD PROTESTAS

DÜSSELDORF, Alemania - La Federación Alemana de fútbol no sancionará a los jugadores que proteste contra la muerte de George Floyd y el racismo. Varios jugadores en la Bundesliga se han pronunciado ya sea con gestos o mensajes en su vestimenta desde la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis. Por James Ellingworth. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MARADONA-GIMNASIA

BUENOS AIRES - Diego Maradona seguirá como entrenador del equipo argentino Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre de 2021. La leyenda viviente del fútbol tomó las riendas de un club en riesgo de descenso en septiembre de 2019. Pero su continuidad al mando había estado en duda en días recientes. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EL PRESIDENTE

BUENOS AIRES - “El presidente”, la serie de Amazon Prime Video sobre el escándalo de corrupción que salpicó a FIFA en 2015, se estrena el viernes. Con cinismo y humor, la ficción dirigida por el argentino Armando Bo se enfoca en los dirigentes sudamericanos involucrados en el cobro de sobornos para la cesión de derechos de televisión y mercadeo de torneos continentales. Por Débora Rey. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ATLETICO-BURGOS

MADRID - Germán Burgos, mano derecha del técnico Diego Simeone en el Atlético de Madrid durante la última década, anuncia su intención de marcharse del club español al final de la temporada para iniciar su carrera como primer entrenador. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ALEMANIA-LIGA

BREMEN, Alemania - Werder Bremen sucumbe de local 3-0 ante Eintracht Frankfurt y queda más comprometido en la zona de descenso de la Bundesliga. 250 palabras. AP Foto. Editores: en desarrollo.

PORTUGAL-LIGA

VILA NOVA DE FAMALICAO, Portugal - Después de casi tres meses, la liga portuguesa se reanuda con el líder Porto de visita al Famalicao. 300 palabras. Editores: en desarrollo.

MLS-REINICIO

SIN PROCEDENCIA - La MLS llega a un acuerdo con el sindicato de jugadores que permitirá que retomar la temporada con un torneo durante el verano en Florida tras la suspensión por la pandemia de coronavirus. Por Anne M. Peterson. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CORONAVIRUS-UCRANIA

KIEV, Ucrania - Un club de la liga ucraniana de fútbol detecta 25 casos de coronavirus dentro de su plantel de jugadores y empleados. La federación ucraniana confirma que los resultados positivos en el Karpaty Lviv fueron detectados tras un total de 65 pruebas. No se identificó a ningún jugador o personal. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BASQUETBOL

NBA-TEMPORADA

SIN PROCEDENCIA - La NBA comunica a sus jugadores que presentará a la junta de gobernadores de la liga un plan para reiniciar la temporada con 22 equipos. La campaña proseguirá en una sede única: el complejo Wide World of Sports de ESPN, cerca de Orlando, Florida. Por Tim Reynolds. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

GENERAL

CORONAVIRUS-DISTANCIAMIENTO

LAWRENCE, Kansas - La pandemia de coronavirus ha obligado a que las universidades, las ligas y las franquicias evalúen la forma en que readmitirán algún día al público. Aunque las opiniones varían entre los distintos deportes, naciones y estados, algo parece claro: Habrá medidas de distanciamiento social una vez que puedan regresar los fanáticos. Por Dave Skretta. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BÉISBOL

CORONAVIRUS-MLB

SIN PROCEDENCIA - Las Grandes Ligas rechazan la propuesta de los jugadores de disputar una temporada regular de 114 partidos sin recortes salariales adicionales en una campaña demorada por una pandemia, informa a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. También indica al sindicato que no presentará una contrapropuesta. Por Ronald Blum. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

PIRATAS-ARCHER

PITTSBURGH - Chris Archer no lanzará con los Piratas de Pittsburgh durante 2020, y su era con el club podría llegar a su fin. El derecho de 31 años fue operado para aliviar los síntomas del síndrome de abertura torácica. Archer no estará en condiciones de lanzar esta temporada en caso de que las Grandes Ligas encuentren la forma de disputar un truncado calendario. Por Will Graves. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

JAPON-YOMIURI JUEGO POSPUESTO

TOKIO - Dos jugadores de los Yomiuri Giants, el equipo más famoso del béisbol japonés, dan positivo por COVID-19. El equipo con sede en Tokio pospone el juego de pretemporada contra los Seibu Lions que se había previsto el miércoles debido a los resultados de las pruebas. No quedó claro de inmediato si los contagios podrían alterar los planes para el inicio de la temporada. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOTOR

F1-CALENDARIO

LONDRES - La temporada de la Fórmula Uno no será cancelada si un piloto arroja positivo por el coronavirus o si un equipo se retira, dice su jefe Chase Carey. Los equipos de la F1 afrontan una situación mucho más compleja al reactivarse en contraste a otros deportes, ya que su puesta en escena precisa del traslado de un voluminoso grupo de personas de un país a otro. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

__

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org