La Unión Europea anuncia una ayuda millonaria a las familias pobres de Nicaragua por COVID-19

Una mujer (d) sonríe mientras cuida a unos niños que se bañan en una piscina inflable en un barrio de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 3 jun (EFE).- La Unión Europea anunció este miércoles que destinará 1,9 millones de euros (2,1 millones de dólares) para ayudar a familias pobres de Nicaragua a enfrentar la pandemia de COVID-19 durante los próximos 18 meses.

El proyecto, llamado “Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias resilientes ante la emergencia sanitaria de COVID-19 en Nicaragua”, beneficiará a 22.307 personas de forma directa y a 89.228 de manera indirecta, para totalizar 111.535 beneficiarios, según el informe.

Los beneficiados son familias dirigidas por obreros de zonas francas, trabajadores de tabacaleras, dueños de carretones de caballos, pulperías, salones de belleza y otros pequeños negocios, afectados por el impacto económico de la pandemia, en los departamentos (provincias) de Estelí, Jinotega y Managua, así como en las dos regiones autónomas del Caribe, detalló la Unión Europea.

Estas familias fueron elegidas en barrios y comunidades vulnerables, con menores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, etnias indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad, indicó la fuente.

Los beneficiarios recibirán apoyo en salud preventiva, que incluye información y material para enfrentar el coronavirus, recipientes para agua segura, facilidades de acceso a la atención médica y en algunos casos teléfonos celulares de uso estratégico.

El proyecto de la Unión Europea también proveerá atención sanitaria, psicosocial y legal para prevenir la violencia, acompañamiento especializado, telemedicina, terapias en línea, equipamiento a centros de atención integral, programas informáticos, capacitación y espacios de lavado de manos.

Y para mitigar las afectaciones económicas de la pandemia facilitará el acceso a la alimentación de los menores y jóvenes, a través de paquetes alimenticios, comedores infantiles, la merienda escolar, huertos, equipamiento y producción de alimentos en centros de referencia, así como apoyo a emprendimientos e iniciativas económicas viables.

El proyecto es “parte de la iniciativa de solidaridad mundial Equipo Europa, que estamos llevando a cabo junto a nuestros Estados miembros. En el caso de Nicaragua destinaremos 35 millones de euros (39,3 millones de dólares) para apoyar a las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia”, afirmó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro.

El 21 de mayo pasado la Unión Europea redestinó 35 millones de euros de la cooperación con Nicaragua para el ciclo 2014-2020, a la lucha contra el COVID-19, con el objetivo de que el país tenga recursos inmediatos para enfrentar las consecuencias médicas, sociales y económicas de la pandemia.

El Equipo Europa está representado en Nicaragua por las delegaciones diplomáticas la Unión Europea, España, Alemania, Francia, Irlanda, Italia y Luxemburgo, que ejecutarán el proyecto a través de las organizaciones no gubernamentales Educo, Horizont 3000, World Vision y Children Believe.

Nicaragua, segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití, actualmente no tiene restricciones frente a la pandemia, implementa mínimas medidas de prevención y promueve aglomeraciones, como estrategia para no afectar la economía local, según sus autoridades.