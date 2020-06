La reapertura de las economías en América Latina hace temer un rebrote de la pandemia

CentralLa reapertura de las economías en América Latina hace temer un rebrote de la pandemia Por Gerard MARTINEZ con las oficinas de la AFP =(Fotos+Video+Infografía)= Montevideo, 2 Jun 2020 (AFP) - Muchos países latinoamericanos han empezado a flexibilizar las medidas impuestas para frenar la pandemia de covid-19 con el fin de contener el descalabro económico provocado por las cuarentenas, una decisión que preocupa a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alertó este martes sobre posibles rebrotes de la enfermedad. América Latina es el actual epicentro de la epidemia que ha dejado más de 6,3 millones de casos y cerca de 377.000 muertos en todo el mundo, desde que se registraron los primeros contagios en diciembre en China."La semana pasada hubo 732.000 casos nuevos en todo el mundo, y de estos, más de 250.000 ocurrieron en países latinoamericanos, una preocupación seria que debería servir como un llamado de atención para redoblar nuestros esfuerzos", advirtió este martes Carissa Etienne, la directora de la OPS, la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).En Brasil, el país más castigado en la región con más de 526.000 casos y cerca de 30.000 muertos, el estado de Sao Paulo reanudó el lunes algunas actividades como las gestiones inmobiliarias y la venta en los centros comerciales. Y Río de Janeiro permitió, a partir de este martes, ir a lugares de culto y practicar deportes acuáticos como el surf y la natación, con la obligación de mantener el distanciamiento social. En el país de 210 millones de habitantes, las medidas de cuarentena o desconfinamiento han sido competencia de los estados y los municipios, para disgusto del presidente Jair Bolsonaro, que llama a levantar de una vez las restricciones. "La situación en Brasil es delicada y estamos muy preocupados, porque lo que hemos visto es un aumento de los casos y de la mortalidad en la última semana", dijo este martes el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS, Marcos Espinal.Otros de los países latinoamericanos más afectados por la epidemia, como México, Perú y Ecuador han anunciado pasos más o menos importantes hacia un desconfinamiento. "Debemos ser cuidadosos. Mi consejo es que no se reabra demasiado rápido, o se corre el riesgo de un resurgimiento de la covid-19 que podría borrar los logros obtenidos en los últimos meses", dijo Etienne.La OPS se mostró también preocupada por Nicaragua, donde el gobierno no ha impuesto ninguna cuarentena ante la epidemia, a pesar del aumento del número de casos y fallecimientos en las últimas semanas. - Pérdidas "abismales" -La presión por retomar las actividades ha crecido a medida que la pandemia provocaba graves daños económicos y que el futuro parecía cada vez más desolador. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo este martes a la AFP que la economía mundial enfrenta pérdidas "abismales" y que la recuperación se verá obstaculizada por la escasez de recursos. Según Malpass, la recesión global llevará a 60 millones de personas a la pobreza extrema, aunque la sombría proyección probablemente empeorará a medida que avanza la crisis. En ese contexto, cada señal de regreso a la normalidad, por ínfima que sea, cobra una relevancia especial.En Francia, los cafés y restaurantes volvieron a abrir este martes, en una nueva etapa del desconfinamiento iniciado en gran parte de Europa. "¡La reapertura de los cafés, hoteles y restaurantes marcan el regreso de los días felices!", escribió el presidente Emmanuel Macron, en Twitter.Los franceses recuperaron este martes la libertad de viajar a cualquier punto del área continental del país, pero manteniendo la prudencia para evitar un rebrote de un virus que causó casi 30.000 muertos.En España, uno de los países más afectados por la pandemia con 27.127 decesos, no se anunció ningún fallecido por covid-19 por segundo día consecutivo. Mientras Europa parece haber superado lo peor de la epidemia, sus países tratan de salvar una parte de la temporada turística de verano. Italia aboga por la reanudación coordinada de los desplazamientos dentro de Europa a partir del 15 de junio, que implicaría una recuperación, a escala continental, del turismo, sector clave para la economía italiana.España ya anunció el levantamiento de la cuarentena para los extranjeros el 1 de julio, y Reino Unido está considerando recibir a turistas de algunos países considerados como seguros. burs-meb/mb/gma/dga -------------------------------------------------------------