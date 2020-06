La NBA quiere retomar la temporada con 22 equipos y partidos de fase regular (prensa)

La NBA ultima los detalles del plan de retorno a la competición que votarán el jueves los dueños de los equipos, que incluye a 22 de las 30 franquicias que disputarán ocho partidos de fase regular pendientes antes de los playoffs, informaron este miércoles medios estadounidenses.

La liga trabaja desde hace semanas en un proyecto para reanudar la temporada el 31 de julio en el complejo deportivo del parque de atracciones de Disney World en Orlando (Florida), donde se jugaría sin público y se intentaría resguardar a los jugadores de la amenaza del coronavirus.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, requiere del apoyo de tres cuartos de los equipos en la votación del jueves, pero los dueños consultados por ESPN esperan que la propuesta saldrá adelante.

La NBA podría así anunciar su regreso en una semana de grandes turbulencias en Estados Unidos, con las mayores protestas de las últimas décadas ocupando las calles por el crimen del afroamericano George Lloyd a manos de la policía, en las que se ha volcado mayoritariamente el mundo NBA con varios de sus jugadores participando en las marchas.

Este miércoles, medios estadounidenses dieron detalles del formato que presentará Silver a los dueños para terminar la actual temporada, suspendida desde el 12 de marzo por la pandemia de coronavirus cuando faltaba por disputar un mes de fase regular más los playoffs.

La NBA se ha decidido porque sean 22 de los 30 equipos los que participen en el final de campaña, que comenzará con cada una de las franquicias disputando ocho partidos pendientes de la fase regular para definir las posiciones de los playoffs, informó el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

Esos 22 equipos incluyen a las 16 franquicias que ocupaban las plazas de playoffs en el momento de la suspensión de la campaña más las otras seis que se encontraban a menos de seis victorias de distancia de esos puestos. Esto implicaría la participación de cinco equipos del Oeste -Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix - y uno del Este, Washington.

En el caso de que, tras los partidos de fase regular, las franquicias que estén en la novena posición de la Conferencia Este y Oeste se encuentren a cuatro o menos victorias de distancia de la que ocupa el octavo lugar -el último que da boleto para los playoffs- ambos equipos jugarían una eliminatoria para definir quién pasa a la postemporada.

- Primeras medidas de prevención -

La aprobación de este plan supondría el fin de la temporada para 8 equipos: Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors.

Entre ellos hay franquicias favorables a ese escenario, como los Warriors o los Hornets, que prefieren no afrontar los riesgos de competir en medio de la pandemia si no tienen posibilidades de pelear por el anillo.

Pero también hay otros equipos, como los Atlanta Hawks, que creen que la exclusión impactará en sus ingresos económicos y en la formación de sus jóvenes jugadores, que afrontarían al menos nueve meses sin jugar un partido oficial.

En las últimas semanas, la NBA había presentado otros tres tipos de formatos de final de temporada a los dueños, invitando solo a los primeros 16 clasificados el 12 de marzo para jugar directamente los playoffs, a 20 equipos para disputar un minitorneo con grupos al estilo de la Copa del Mundo o a las 30 franquicias para llegar a 72 partidos de fase regular antes de los playoffs.

El medio digital The Athletic adelantó algunos de los protocolos de prevención frente al virus que incluirá el plan de Orlando, entre los cuales está que los jugadores no podrán ducharse hasta llegar al hotel y que los jugadores reservas se sentarán en filas separadas y los que no puedan jugar estarán en las gradas.

Tampoco se permitirá la presencia de invitados antes de los playoffs, señaló The Athletic.

La NBA suspendió abruptamente la competición en marzo al conocerse el primer caso de contagio de COVID-19 en un jugador, el pívot francés Rudy Gobert, de los Utah Jazz. Desde entonces, se han confirmado menos de una docena de jugadores con coronavirus pero sin ningún caso grave reportado.

