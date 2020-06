La MLS aprueba un nuevo acuerdo laboral y prepara su regreso excepcional en Disney

Las plantillas tendrán dos semanas de minitemporada a partir del 24 de junio y se alojarán en los hoteles de Disney en Florida. En la imagen un registro del balón Adidas Nativo XXV, oficial de la temporada 2020 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS). EFE/Alberto Domingo/Archivo

Houston (EE.UU.), 3 jun (EFE).- La Asociación de Jugadores de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLSPA) anunció este miércoles la aprobación de un nuevo convenio colectivo hasta el 31 de enero de 2026 y de un plan para reanudar en Disney World la temporada suspendida el 12 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los anuncios disipan los riesgos de un conflicto patronal irreversible entre la MLS y la MSLPA, que en febrero acordaron los términos del convenio colectivo hasta 2025 pero, ante el descalabro económico provocado por la COVID-19, han debido volver a revisar el plan original.

"La votación de hoy también finaliza un plan para reanudar la temporada 2020 y proporciona a los jugadores la certeza para los meses venideros", destaca un comunicado de la Asociación divulgado este miércoles.

Se calcula que por el nuevo acuerdo los jugadores debieron hacer concesiones económicas por las que dejarán de ingresar unos 100 millones de dólares, según cálculos de medios periodísticos locales.

Entre las concesiones se incluye un recorte salarial general del 7,5 % que no es retroactivo a partir del 31 de mayo.

Los propietarios de los clubes querían un recorte de 8,75 y, aunque debieron ceder en sus pretensiones, sí lograron hace aprobar una reducción en los premios individuales por la temporada: de 5 millones a un millón, que será dado tras el torneo disputado en Orlando.

Ahora, en cumplimiento del excepcional 'Plan Orlando', se espera que los 26 equipos se concentren por aproximadamente seis semanas en los hoteles de la Disney en Florida, donde estarán confinados.

Allí se jugarán a puerta cerrada todos los partidos que quedan de la temporada en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports.

Los equipos deben llegar a los hoteles de Disney en Florida el 24 de junio.

Las plantillas tendrán dos semanas para cumplir una suerte de minitemporada antes de la reanudación de la Liga.

El formato de la competición todavía no fue anunciado, pero se conjetura que será similar al de una Copa del Mundo. En este caso, con tres partidos en una fase de grupos que luego dará paso a instancias de eliminación directa hasta la final, que consagrará al campeón de 2020.