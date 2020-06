La Fiscalía pide encausar a 11 individuos por el atraco a Kardashian en París. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

París, 3 jun (EFE).- La Fiscalía de París quiere llevar a juicio a once personas por su implicación en el atraco que sufrió la estrella estadounidense de la televisión Kim Kardashian en la capital francesa en octubre de 2016, en el que le sustrajeron joyas muy valiosas que no han podido ser recuperadas.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a Efe que lo que se pide a los jueces de instrucción, que son los que tienen que tomar la decisión, es que sean encausados los once inculpados por esos hechos.

Kardashian fue maniatada y amordazada a punta de pistola durante el robo por cinco ladrones que entraron disfrazados de policías en la residencia de lujo que ocupaba durante la semana de la moda de París.

Se hicieron con un botín de joyas y piedras preciosas, entre las que había un gran diamante, de un valor estimado en unos nueve millones de euros.

Esos cinco presuntos atracadores se encuentran actualmente en libertad bajo control judicial. También están inculpadas tres personas próximas al jefe de ese grupo, que participaron en la organización del golpe, así como un hombre sospechoso de haberse encargado de buscar compradores para lo robado, y que realizó para ello varios viajes a Amberes, la capital europea de la joyería y del mercado del diamante.