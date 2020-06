La Federación Boliviana pide al Gobierno retomar las competiciones en agosto

El entrenador de Bolivia, el venezolano César Farias. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

La Paz, 2 jun (EFE).- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reclamó este martes al Gobierno interino autorización para reanudar las competiciones en agosto, tras el parón desde marzo por el coronavirus.

La entidad envió a los ministerios de Deportes y de Salud una propuesta para el retorno de la actividad futbolística de forma progresiva, cumpliendo protocolos de seguridad para prevenir la COVID-19.

El primer paso sería que la selección boliviana de fútbol pudiera entrenar a partir del 15 de junio, para que en julio comenzasen los entrenamientos del resto de equipos y en agosto retomar competencias como el torneo Apertura de la liga.

La propuesta de la FBF es que primeramente la selección boliviana se concentre para sus entrenamientos bajo la figura de "encapsulamiento sanitario".

La Verde, dirigida por el seleccionador venezolano César Farías, debía iniciar su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar en marzo pasado con una visita a Brasil y luego recibiría en casa a Argentina.

La segunda propuesta es que los catorce equipos de la División Profesional reinicien sus entrenamientos desde julio y que en agosto retornen las competiciones, aunque no se señala en específico si los partidos se efectuarán con o sin espectadores.

"Daremos cumplimiento al distanciamiento físico, uso de barbijo y otras medidas de bioseguridad necesarias para evitar aglomeraciones y el contagio del coronavirus", señala el documento que adjunta protocolos sanitarios para médicos, árbitros, prensa y selecciones.

De la prosecución del campeonato dependen parte de las plazas de clasificación para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del próximo año.

El fútbol quedó paralizado en marzo pasado como otras muchas actividades al decretar el Gobierno interino estado de emergencia sanitaria tras aparecer los primeros casos de la enfermedad en el país, con una cuarentena que se prologa aún de forma parcial en Bolivia.

El Apertura, máxima competición del fútbol boliviano, lleva disputadas 12 de las 26 jornadas previstas, con The Strongest de La Paz y Always Ready de El Alto empatados a la cabeza de la clasificación.

La solicitud de la FBF también incluyen otras categorías como las de aficionados y las ligas departamentales.