La CE no incluye al SARS-CoV-2 entre los agentes biológicos de máximo riesgo

Un investigador trabaja en su laboratorio. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este miércoles su decisión de incluir el SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, como agente biológico de riesgo 3, la segunda categoría más peligrosa, en lugar de riesgo 4, que es la más elevada y la que reclaman sindicatos europeos y varios grupos de la Eurocámara.

Esta decisión fue tomada en base a una directiva europea que divide a los agentes biológicos en cuatro grupos según su riesgo para los empleados y la comunidad y determina unos requisitos mínimos para la protección de los trabajadores expuestos a cada tipo de agente.

Un agente biológico del grupo 3 puede causar enfermedades graves y presentar un peligro grave para los trabajadores, pero generalmente hay profilaxis o tratamiento efectivo disponible; mientras que uno del grupo 4 presenta un "alto riesgo de propagación a la comunidad" y no cuenta con profilaxis o tratamiento efectivo disponible.

"Teniendo en cuenta la más reciente evidencia científica e información clínica disponible, así como los consejos de los expertos que representan a todos los Estados miembros, el SARS-CoV-2 debería clasificarse como un patógeno en el grupo de riesgo 3", señala la Comisión en el documento que enviará al Consejo y al Parlamento para su tramitación.

El Parlamento Europeo decidirá si da el visto bueno o no a esta decisión con un voto en su sesión plenaria dentro de dos semanas, aunque el grupo socialdemócrata ya ha anunciado que buscará conformar una mayoría que vote en contra de la decisión, que consideran "una bofetada en la cara a los trabajadores".

En una primera reunión sobre este asunto el pasado 20 de mayo, la mayor parte de los diputados se mostraron contrarios a esta clasificación, argumentando que, por el momento, no existe un tratamiento efectivo contra el coronavirus y que es muy contagioso.

La portavoz de Empleo de la Comisión Europea, Marta Wieczorek, arguyó este miércoles que la decisión se ha apoyado en una opinión unánime de los expertos de los Estados miembros y que la existencia o no de un tratamiento contra el virus es solo uno de los criterios de clasificación, por lo que no permite por sí solo descartar la inclusión en el grupo 3.

Por su parte, el director general de Empleo de la Comisión Europea, Stefan Olsson, explicó a los diputados el pasado 20 de mayo que, en la práctica, las principales diferencias entre grupos recaen, sobre todo, en los laboratorios, ya que "hay reglas especialmente estrictas que se recomiendan para el grupo 3, pero que son obligatorias para el 4".

"Solo hay 50 laboratorios en todo el mundo que puedan gestionar virus incluidos en el grupo 4, y muy pocos están en Europa", avisó entonces el alto funcionario.