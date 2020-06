La asistencia al cine en Iberoamérica creció un 5,6 % en 2019

El director español Pedro Almodóvar durante una entrevista con Efe, en Los Ángeles (EE. UU). Pedro Almodóvar acude a los Óscar 2019 con su cinta más personal,"Dolor y Gloria". EFE/ Armando Arorizo/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- La asistencia a los cines en Iberoamérica creció un 5,6% en 2019 al pasar de 870,19 millones de espectadores en 2018 a 918,64 el año pasado, según el Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020, un informe anual que publican la entidad de gestión de derechos EGEDA y la federación latinoamericana FIPCA.

Ese incremento supone volver prácticamente al mismo nivel de 2017 (921 millones de espectadores), tras la caída del 5,5% registrada el año pasado.

El cine más visto en el conjunto de los 23 países que componen la región sigue siendo, y va en aumento, el estadounidense que registró una cuota de pantalla del 86,3% (83,6% el año anterior). El porcentaje de espectadores que eligieron cine nacional se mantuvo en un 8,7% mientras que el cine iberoamericano no nacional cayó del 2% al 0,7%.

Los países con un porcentaje de crecimiento más elevado en cuanto a la asistencia a las salas fueron Nicaragua (17,3%), Bolivia (15,6%), Guatemala (14,8%) y Colombia (14,2%). Por debajo de la media se situaron Portugal, Chile, Argentina y México.

"Vengadores: Endgame" fue el título más exitoso y conquistó el top 1 en doce de los países analizados, seguida de "Toy Story 4" que logró el primer puesto en cuatro países y "El rey León" en dos. No hay ningún título iberoamericano en el top 20 conjunto.

La clasificación de películas autóctonas más vistas la lidera la brasileña "Nada que perder 2" (6,69 millones de espectadores), seguida de las mexicana "No manches Frida 2" (6,68 millones de espectadores) y "Mirreyes contra Godínez" (4,58 millones), de nuevo la brasileña "Minha vida em Marte" (4,11 millones) y la coproducción hispanoestadounidense "El parque mágico" (3,96 millones).

Por debajo quedan la mexicana "Todos caen", la española "Padre no hay más que uno", la coproducción México-Chile "Dulce familia", la brasileña "Turma da Monica" y en el décimo lugar la española "Mientras dure la guerra".

En cuanto a la proyección mundial del cine iberoamericano, el primer puesto es para "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar (6,78 millones de espectadores), seguida de "No manches Frida 2" y "Nada que perder 2".

Para Óscar Berrendo, director del informe, uno de los datos positivos que este arroja es "la expansión internacional" del cine iberoamericano, especialmente en Francia, que acogió 69 estrenos de esa procedencia a lo largo de 2019, pero también Italia (33) o Alemania (32).

También destaca el aumento sostenido del número de pantallas de cine en los últimos tres años y la demostración de que la entrada de las plataformas no ha supuesto, en Iberoamérica ni en otras partes del mundo, una merma de la asistencia a las salas de cine.

"Se ha visto también donde han entrado en competencia las plataformas con la televisión tradicional, el resultado de una mayor competencia es un mayor consumo de ficción en general", ha subrayado en declaraciones a Efe.

El Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020 incluye por primera vez datos sobre el consumo de ficción en las plataformas de VOD. En este sentido destaca que del volumen de ficción disponible en esas plataformas, el 26,5% proceden de España, el 22,1% de México y el 21,1% de Estados Unidos.

Berrendo precisa que eso no significa necesariamente que sean los más consumidos -las plataformas no suelen hacer públicos ese tipo de datos- sino que son las más ofertadas.

De los títulos disponibles en plataformas el 87,4% son series, el 2,9% miniseries, el 2,4% telenovelas y el 1,7% programas unitarios. EFE

mt/ma