Kroos: "El equipo que mejor se adapte a jugar sin afición es el que ganará"

EFE/Juanjo Martín/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, destacó la importancia de retomar LaLiga Santander a puerta cerrada y aseguró que la lucha entre su equipo y el Barcelona se resolverá a favor del que "mejor se adapte a jugar sin afición".

"Para los once partidos que faltan, vamos a ganar si nos adaptamos bien a la situación. Es la primera vez que tenemos que jugar los partidos sin la afición, a ver cómo es. El equipo que se adapte mejor a esta situación es el que va a ganar", valoró en los medios del club.

Kroos recordó la conquista de la duodécima en Cardiff ante el Juventus italiano y la brillantez de la segunda parte para acabar goleando.

"Tengo buenos recuerdos, ganamos 4-1 y jugamos una de las mejores segundas parte de mis seis años aquí. Fue la segunda Champions después de Milán y es una noche que vamos a recordar siempre", manifestó.

En el presente, el centrocampista germano celebró que ya puedan entrenar todos los jugadores madridistas juntos para ir recuperando sensaciones perdidas con el balón.

"Mucho mejor entrenar con el grupo, parece todo más normal. Nos preparamos para el primer partido y para eso tienes que entrenar todo el grupo, hacer partidos en los entrenamientos. Ya todo parece más normal y nos gusta más", valoró.

"No hemos tocado mucho balón estando estas semanas en casa donde sí hemos podido trabajar el físico. Ahora lo más importante es tocar mucho el balón para no olvidarnos de como se hace", añadió.

A semana y media del regreso a la competición del Real Madrid, Kroos resaltó la importancia de cada entrenamiento. "Estamos entrenando bien, con intensidad, intentando llegar al primer partido de la mejor manera posible. No podemos hacer más, esta situación es igual para todos. Hay que entrenar bien el físico y recuperar la sensación con balón".