Juez permite una querella contra Apple por esconder la caída en ventas del iPhone

El consejero delegado de la compañía Apple, Tim Cook. EFE/ Monica Davey/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 3 jun. (EFE).- Una jueza estadounidense permitió que siga adelante una querella colectiva de accionistas contra Apple por presuntamente esconder la caída en ventas de teléfonos iPhone en 2018 y causar con ello un perjuicio financiero a los inversores, según documentos judiciales publicados hoy.

La magistrada Yvonne González, de la Corte del Distrito Norte de California, determinó que la demanda de los accionistas está fundamentada y que esta puede proceder, puesto que al haber recibido información no exacta por parte de la compañía sus intereses particulares se vieron perjudicados.

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando en una llamada telefónica con inversores, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, dijo que los entonces nuevos modelos de teléfono iPhone XS y XS Max estaban teniendo "mucho éxito" y que la demanda en China estaba siendo particularmente fuerte.

Sin embargo, informaciones periodísticas apuntaron a que, tan sólo unos días después de la llamada, Apple ordenó a sus proveedores que rebajasen la producción de esos mismos modelos de teléfono, y a principios de enero de 2019 -apenas dos meses después de la llamada-, la empresa rebajó su proyección de ingresos a causa de la caída en ventas del iPhone, especialmente en China.

"En ausencia de un desastre natural o de otra razón de causa mayor, es sencillamente poco plausible que Cook no supiese que la demanda en China estaba cayendo sólo días antes de ordenar una rebaja de la producción", indicó la magistrada en su fallo.

La jueza también apuntó que no parece razonable que Cook no estuviese al tanto de "problemas en el mercado en China" cuando dos meses más tarde la compañía admitió que habían observado "señales preocupantes" durante todo el trimestre fiscal.

El otro aspecto que llevó a González a ver indicios de fraude en la llamada con inversores de noviembre de 2018 es que en ella se anunció por primera vez en la historia de la compañía que se dejaría de informar públicamente de las cifras pormenorizadas de ventas de iPhone, lo que podría haber sido una estrategia de la empresa en previsión de las malas cuentas que se avecinaban.