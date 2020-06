Indígenas de Ecuador proponen unidad para luchar contra el capitalismo

Fotografía del 28 de mayo de 2020, del líder indígena Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 2 jun (EFE).- El movimiento indígena de Ecuador ha hecho un llamamiento a la unidad popular para luchar contra el capitalismo por ser un modelo "inviable" y fuente de un "racismo irracional" que, para este colectivo, ha puesto en peligro a la naturaleza y al ser humano.

"Tenemos que entender que el sistema capitalista es inviable" porque la acumulación de riquezas sin límites ha llevado al planeta y a la humanidad "al borde del colapso", lo que ha quedado en total evidencia durante la pandemia del coronavirus, aseguró a Efe el líder indígena ecuatoriano Leonidas Iza.

APOYO A AFRODESCENDIENTES EN EEUU

Además, Iza envió un mensaje de apoyo a los grupos afrodescendientes y sociales de Estados Unidos, que han sentido el rigor de un sistema segregacionista tras el crimen de George Floyd.

"Condenamos todo acto de racismo y discriminación en el mundo" y Ecuador no está ajeno a este tipo de conductas, señaló al recordar una reciente declaración del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien ha insinuado la posibilidad del uso de armas letales en casos de violencia durante las protestas.

Ante "el racismo estructural, en el que se sustenta este sistema capitalista, nos declaramos en unidad con el pueblo afrodescendiente y todos los pueblos oprimidos en el mundo", agregó Iza, que es uno de los más importantes líderes indígenas de Ecuador.

"La frase repetida por Floyd antes de morir (sometido por policías) fue: 'no puedo respirar'", que para Iza es también un llamado "a despertarnos, a la unidad global, a la defensa de los derechos humanos, a la resistencia, a la empatía y el respeto por la diversidad".

Para él, "es necesario detener la asfixia física, psicológica, emocional, económica, social y sanitaria que los Estados han venido impulsando contra los empobrecidos del campo y la ciudad en el mundo y que en esta pandemia no se ha detenido".

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS DEJA UN MENSAJE CLARO

Y es que "si esta pandemia ha dejado un mensaje al mundo es que sí podemos parar este modelo, que sí podemos parar la destrucción de la naturaleza", remarcó el líder del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia andina de Cotopaxi (MICC).

Según él, si después de este lapso de cuarentena mundial "volvemos al mismo modelo capitalista no nos vamos a salvar" y podríamos estar firmando "nuestra propia extinción" como especie.

Iza destacó que en estos pocos meses en los que el hombre ha dejado de lado la explotación descontrolada de los recursos naturales y humanos, la naturaleza ha vuelto a respirar y a dar señales de que sí es posible recuperar la armonía perdida por un modelo de industrialización descontrolada.

Ecuador y el mundo "deben tener otra posibilidad de pensar la economía, de hacer la política. No es posible sostener la vida a través de la política del mercado", subrayó Iza.

LA UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS DE LARGO ALCANCE

Para el dirigente indígena la "lucha contra el capitalismo" debe ser también el eje de un llamamiento a la unidad de las izquierdas en Ecuador, de cara a las elecciones generales previstas para inicios del próximo año.

"En estas próximas elecciones no hay que quedarse en el límite de las elecciones", sino en un proyecto de "largo alcance" que recoja aspiraciones estratégicas "del campo popular", como la lucha contra un "modelo de acumulación" que también amenaza al ser humano, agregó.

Para él, el Gobierno del presidente Lenín Moreno, al que calificó de neoliberal, ha puesto en evidencia los intereses de los grupos poderosos que, aprovechando la pandemia, han cargado el peso de la crisis sobre "los hombros de los trabajadores del campo y la ciudad".

Por ello, hizo un llamamiento a "los trabajadores, indígenas y agricultores, la clase media, los pequeños y medianos industriales" para unirse con el objetivo de que "sí es posible hacer políticas para el sector popular".

Iza instó a la unidad en un "escenario de lucha, con un proyecto político de largo alcance", que rebase la coyuntura electoral y tienda puentes hacia un nuevo futuro.

Fernando Arroyo León