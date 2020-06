Funcionarios franceses en redada a LVMH pidieron ver a Arnault

(Bloomberg) -- Una de las primeras cosas que hicieron los funcionarios tributarios al llegar a la sede de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE en París durante una nublada mañana de septiembre del año pasado fue pedir ver a Bernard Arnault, el presidente multimillonario de la compañía.

Los siete inspectores, que llegaron sin previo aviso al sitio en la elegante avenida Montaigne, tuvieron que conformarse con un miembro de la junta, Antonio Belloni. Otro equipo allanó las instalaciones ocupadas por Moet Hennessy a pocos minutos a pie.

En general, las autoridades fiscales reunieron más de un millón de correos electrónicos como parte de una investigación de sospechas de que LVMH fingía llevar a cabo operaciones de tesorería en Bélgica para reducir su factura. Los detalles sobre el caso surgieron en una audiencia de la corte de apelaciones el miércoles en la capital francesa, donde el titán de los artículos de lujo está desafiando las redadas.

La compañía no está de acuerdo con la suposición de los funcionarios fiscales franceses de que las actividades de LVMH Finance Belgique pueden haberse llevado a cabo en Francia, donde los impuestos son más altos, y dice que las redadas no estaban justificadas, según una de sus abogados.

Las redadas fueron “sorprendentemente desproporcionadas”, dijo Delphine Michot en la audiencia. También dijo que la unidad belga no es un “buzón”, sino que “ocupa medio piso en una gran torre en Bruselas” y tiene al menos seis empleados a tiempo completo.

Altos ingresos

Arnault ya ha tenido problemas relacionados con Bélgica en el pasado. En 2012, solicitó la ciudadanía belga, en medio de los planes franceses para gravar a las personas con altos ingresos. Si bien la aplicación fue rechazada, el movimiento causó un alboroto.

Jean Di Francesco, abogado de la administración tributaria francesa, dijo el miércoles que las redadas estaban justificadas ante las sospechas de los funcionarios.

“Uno puede preguntarse si había medios suficientes en Bélgica para llevar a cabo las actividades de tesorería”, dijo Di Francesco.

Mientras tanto, Michot se quejó de que la gran cantidad de documentos incautados por los funcionarios fiscales “significa que es materialmente imposible desafiar efectivamente” las redadas.

“Tomaron más de un millón de correos electrónicos”, dijo Michot. “Un abogado que revise los correos electrónicos puede recibir 200 correos al día como máximo. Necesitaría 5.000 días para revisar los correos electrónicos”.

Gran contribuyente

Michot agregó que las autoridades fiscales francesas sabían sobre la transferencia de actividades de tesorería a la unidad belga hace más de una década y dijeron que no podían considerarse funciones de apoyo en ese momento.

También dijo que el grupo LVMH “es uno de los mayores contribuyentes en Francia” y paga la mayoría de sus impuestos en el país, a pesar de que no lleva a cabo la mayoría de sus actividades allí.

LVMH no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La autoridad fiscal declinó hacer comentarios.

Jerome Turot, otro abogado de LVMH, dijo que los documentos proporcionados a un juez de autorización para obtener la luz verde para llevar a cabo la redada infringieron el secreto fiscal y las reglas de privacidad, en particular los datos relacionados con el jefe de la unidad belga.

Opciones de acciones

El abogado también se quejó de que el juez de autorización recibió información sobre los salarios de algunos empleados, así como sobre las opciones sobre acciones y los miembros del personal que se habían beneficiado de acciones gratuitas.

La jueza Elisabeth Ienne-Berthelot dijo que se emitirá un fallo el 9 de septiembre.

El caso de impuestos ocurre en medio de informes de que el acuerdo de US$16.000 millones de LVMH para comprar Tiffany & Co. ahora es incierto, ya que la economía de Estados Unidos enfrenta una agitación generalizada.

Miembros de la junta del gigante de lujo francés acordaron reunirse el martes para discutir la adquisición planeada, informó Women’s Wear Daily, citando a personas no identificadas.

Los directores están preocupados por la pandemia de covid-19 que ha perturbado la economía estadounidense y el creciente descontento por la violencia policial, dijo la publicación de moda. También expresaron su preocupación por la capacidad de Tiffany para cubrir sus compromisos de deuda al final de la transacción.

Nota Original:Where’s Arnault? Tax Officials in LVMH Raid Asked to See Boss

©2020 Bloomberg L.P.