Ezpeleta afirma que las carreras fuera de Europa "todavía están por decidir"

El consejero delegado de la empresa organizadora Dorna (d), Carmelo Ezpeleta. EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- El español Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa española Dorna Sports, organizadora del mundial de motociclismo, que "todavía están por decidir las carreras fuera de Europa", tras una reunión que tuvo con todos los fabricantes para hablar de la situación actual provocada por la pandemia del coronavirus.

"El calendario que esperamos presentar la próxima semana, si todo va bien, comenzará el 19 de julio en Jerez, y la última carrera de ese calendario sería a principios de noviembre, con 12 o 13 rondas, pero las carreras fuera de Europa es algo que todavía debemos decidir", reconoció Ezpeleta en una entrevista con su sitio web.

"Habrá una serie de carreras presentadas, las cuatro carreras no europeas que no han sido canceladas: Tailandia, Malasia, América y Argentina, para lo cual buscaremos la aprobación y tenemos como fecha límite la de finales de julio para informar a todos si continuamos con ellos o nos detenemos. Después de las dos primeras carreras veremos, si el calendario será de 12, 14 o un máximo de 16 pruebas", confirmó.

Al ser preguntado por los entrenamientos que realizó KTM en Austria con los pilotos Pol Espargaró y Dani Pedrosa, el responsable español señaló que "es muy bueno el comienzo del entrenamiento". "Sabíamos que algunos circuitos tenían la idea de permitir que los profesionales comenzaran y pensamos que era una muy buena idea. Sé que están contentos porque los pilotos de MotoGP no han montado desde la prueba antes de Qatar, y Moto2 y Moto3 desde Qatar. Es importante comenzar".

En cuanto al protocolo que se seguirá, Carmelo Ezpeleta explicó: "Está muy definido, trabajando junto con los diferentes Ministros de Deportes en los diferentes países que visitaremos, para tener una idea de lo que podemos hacer en cualquiera de los países".

"En principio, cualquier piloto que vaya a competir tendrá que ver al médico antes y, si el médico decide que necesitan hacerse una prueba, lo harán antes de venir a la primera carrera en España. Luego, antes de llegar al 'paddock', habrá otra prueba y un protocolo con control todos los días y especialmente aislamiento entre cada equipo", continuó.

"También tenemos medidas sobre los lugares donde comer pues, en principio, la gente vendrá del hotel al circuito y del circuito al hotel; si entre ahora y julio, la situación en cualquier país es más flexible, también lo permitiremos", reconoció Ezpeleta.

"En principio queremos aislar el 'paddock' y no habrá conexión entre el personal permanente que trabajan en el circuito y MotoGP. Al final seremos unas 1.300 personas más o menos, pues hemos aumentado en cinco el número de miembros en MotoGP y sigue igual en Moto2 y Moto3", agregó.

En cuanto al resto de competiciones en las que están involucrados, como son el mundial de Superbikes y el FIM CEV Repsol, Carmelo Ezpeleta dijo que "se está definiendo otro protocolo relacionado con las federaciones nacionales ya que todos los protocolos relacionados con cualquier Campeonato de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) está conectado con la misma y son quienes al final deben aprobarlos".