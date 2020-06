Europa se uniría a carrera por acceso a vacuna con acuerdos

(Bloomberg) -- La Unión Europea está tratando de unirse a la carrera mundial para asegurar el acceso temprano a futuras vacunas contra el coronavirus y está buscando acuerdos para compartir el costo del desarrollo con compañías farmacéuticas.

El brazo ejecutivo de la UE pidió a los 27 Gobiernos del bloque un mandato para negociar contratos anticipados y reservas de dosis de prototipos prometedores con empresas farmacéuticas, según un memorando interno obtenido por Bloomberg. Los ministros de Salud discutirán los detalles del plan en una videoconferencia la próxima semana.

Existe una creciente preocupación en Europa de que la región se quedará atrás de Estados Unidos y China en la obtención de suministros de cualquier vacuna que resulte exitosa. En el memo, la Comisión Europea advierte que la medida es necesaria luego que EE.UU. llegara a acuerdos similares. Esto incluye un compromiso de US$1.200 millones con AstraZeneca Plc para ayudar a fabricar la vacuna contra el covid-19 de la Universidad de Oxford. La comisión ya ha liderado una iniciativa de financiación para desarrollar y fabricar prototipos.

La UE tiene como objetivo emular a la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE.UU. (o BARDA, por sus siglas en inglés), que está “financiando diferentes proyectos, incluso antes de que se pruebe que alguno funcione, con la esperanza de tener dos o tres candidatos exitosos que permitan una distribución rápida entre los ciudadanos estadounidenses”, según el memorando, fechado el 25 de mayo.

Los enviados del Gobierno de la UE en Bruselas debatieron la propuesta el miércoles y el representante de la comisión dijo que el bloque debe invertir en varias pruebas y arriesgarse a perder parte del dinero, o de lo contrario quedará al final de la fila cuando se encuentre una vacuna. El portavoz de política de salud de la comisión, Stefan De Keersmaecker, no respondió de inmediato a una llamada realizada a su teléfono móvil para hacer comentarios.

Según el plan, la UE buscaría adquisiciones conjuntas y proporcionaría apoyo financiero por adelantado con la condición de que los Estados miembros tengan el derecho de comprar las dosis necesarias de esa compañía. Algunos procedimientos regulatorios entre los Estados miembros deberán simplificarse, como los requisitos de etiquetado, y flexibilizar las restricciones sobre los productos genéticamente modificados, dijo el brazo ejecutivo de la UE en el memo.

Los funcionarios de salud han instado a los países a evitar el llamado nacionalismo de la vacuna. El director ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson, provocó indignación en París el mes pasado al sugerir que EE.UU. podría recibir primero la vacuna del fabricante de medicamentos luego que el país proporcionara fondos para su desarrollo a través de BARDA.

