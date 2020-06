Envíos globales de teléfonos móviles caerán 12% este año por el coronavirus: IDC

3 jun (Reuters) - Los envíos mundiales de teléfonos móviles caerán cerca de 12% a 1.200 millones de unidades en 2020, dijo el miércoles la firma de investigación del mercado IDC, citando un menor gasto de los consumidores por el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

La pandemia de coronavirus no sólo ha paralizado las cadenas de suministros y generó un fuerte golpe a los ingresos de los grandes fabricantes de móviles como Apple Inc y Samsung Electronics Co Ltd, sino que además ha erosionado las finanzas de consumidores en todo el mundo.

"Las cuarentenas nacionales y el aumento del desempleo han reducido la confianza del consumidor y cambiaron las prioridades de gasto hacia los bienes esenciales, impactando directamente en las compras de teléfonos móviles en el corto plazo", dijo Sangeetika Srivastava, directora analista senior de IDC.

Apple, que se vio obligada a cerrar las tiendas minoristas en Estados Unidos y Europa después del brote, introdujo descuentos en el iPhone 11 en China y lanzó un nuevo modelo SE de bajo precio para resistir una caída en la demanda mundial de teléfonos.

La firma de investigación TrendForce dijo en abril que esperaba que la producción mundial de teléfonos móviles cayera un récord de 16,5% en el trimestre a junio respecto al año anterior.

Esto sigue a una baja del 10% en la producción mundial en el trimestre a marzo, cuando el brote se extendió y alcanzó su punto máximo en China, antes de llegar a Europa y Estados Unidos. (Reporte de Ayanti Bera en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)