El Primavera Sound 2021 suma casi 40 nuevos artistas al cartel

Barcelona, 3 jun. (EFE).- El Primavera Sound 2021 anuncia en las redes sociales a 37 nuevos artistas que actuarán en el festival entre el 2 y 6 de junio de 2021, entre los que destacan nombres como Massive Attack o Doja Cat, que se suman al centenar de artistas confirmado la semana pasada.

Este anuncio coincide con el día en el que debería haber empezado el Primavera Sound de este año, cancelado por la crisis sanitaria, e incluye nombres internacionales como Porridge Radio, Tropical Fuck Storm o Girl in Red y artistas nacionales como Ferran Palau, Núria Graham o Soto Asa.

Completan el anuncio Agoraphobia, Akasha Kid, Beabadoobee, Bicep, Carista, Carla, Chaqueta de Chándal, Gabriela Richardson, Georgia, Honey Dijon, Jeff Mills, Kamma & Masalo, Kampire and Decay present Bunu Bop, Kehlani, Khaled, Le Nais, Mavis Staples, DJ Naranjito, Paul Heaton & Jacqui Abbot o DJ Playero.

También PNL, Rombo, Sparks, Squarepusher, Squid, Trapani, Violet, Young Marco y Pablo Chill-E, quien actuará junto a Yung Beef, ya confirmado la semana pasada.

Todos estos artistas se añaden al ya nutrido cartel de 2021, en el que aparecen nombres como Tame Impala, The Strokes o Iggy Pop además de artistas de la escena nacional como C.Tangana, Bad Gyal, Manel o Maria del Mar Bonet.

El festival también anuncia que se han puesto a la venta a partir de este miércoles el abono completo, a un precio de 165 euros, con una opción de abono VIP por 400 euros.

Además, el Primavera Sound estrena en fase beta la plataforma de streaming audiovisual PS Life, que ha empezado este miércoles sus emisiones y que ofrecerá conciertos, programas de radio o entrevistas a artistas, entre otras actividades, y se ha estrenado con la escucha en exclusiva del último álbum de Rolling Blackouts Coastal Fever, titulado "Sideways to New Italy".

El Primavera Sound anunció hace tres semanas que posponía su edición de este año debido a las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria, tal como han hecho también otros festivales como el Sónar o el Rock Fest.

Resolvió así "posponer" la edición hasta junio de 2021, una decisión que la organización del Primavera Sound calificó como la "más difícil de su historia", ya que la tomó después de que el pasado marzo, y ante la previsión de que no podría celebrarse en sus fechas iniciales, aplazara en principio la edición de su 20 aniversario hasta agosto.