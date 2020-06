El dueño de los Rockets dice que las protestas "hacen grande a Estados Unidos"

El dueño de los Rockets de Houston, Tilman Fertitta. EFE/Marcelino Benito/Archivo

Houston (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El hombre de negocios Tilman Fertitta, dueño de los Rockets de Houston, declaró que "ama" las protestas que ocurren en las ciudades de Estados Unidos y dijo que eso es lo que realmente "hace grande a Estados Unidos".

Agregó que él alienta a todos sus empleados a hablar sobre asuntos como la injusticia racial.

Fertitta hizo sus declaraciones a CNBC en una entrevista emitida este partes.

En la misma entrevista, Fertitta señaló que estaba decepcionado de que su equipo "se metiera en problemas" el año pasado por un tuit que el gerente general Daryl Morey hizo en apoyo de los manifestantes de Hong Kong.

Pero subrayó que hay una diferencia entre hablar sobre asuntos nacionales e internacionales.

"Hablar sobre un problema en Estados Unidos y hablar sobre un problema en otro lugar del mundo son dos asuntos diferentes", comentó.

"En Estados Unidos tenemos libertad de expresión y podemos hacer lo que queramos, y decir lo que queramos, y no ser penalizados por eso. Es por eso que todos amamos tanto a este país", subrayó Fertitta.

Aunque Fertitta enfatizó que sus negocios "no deberían ser una organización política porque tenemos 60.000 empleados y 100 millones de clientes, y no todos estamos de acuerdo", dijo que alienta a sus empleados a compartir sus opiniones sobre temas como la raza.

"Cuando se trata de un problema como este en Estados Unidos, debes hablar y decir lo que quieras. Y animo a todos mis empleados, desde mi equipo de baloncesto hasta mis restaurantes y mis hoteles y casinos, para que hablen sobre este tema, y hagamos que este país sea mejor en el que vivimos y ha sido excelente para muchos de nosotros", indicó.

La muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, cuando estaba en custodia de la policía de Minneapolis ha provocado protestas violentas y vandalismo a través de todo el país.

Floyd, de 46 años, murió la semana pasada, en Minneapolis, después de que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

En ese sentido, Fertitta calificó la muerte de Floyd como "inexcusable" y dijo que comprende y está de acuerdo con las protestas.

"Me encantan las protestas. Eso es lo que hace grande a Estados Unidos", reiteró.

Fertitta, dueño de cientos de restaurantes en todo el país, también destacó que algunos de ellos fueron destrozados durante las protestas.

"Es realmente decepcionante porque las protestas están ocurriendo en áreas urbanas donde muchos de los restaurantes y tiendas se están abriendo nuevamente, literalmente en los últimos siete días", comentó Fertitta.

"Obviamente, esto nos retrasará semanas. Anoche en Houston, donde no hemos tenido muchos problemas, las carreteras estaban desoladas, lo cual es realmente una pena".