El CSKA se despide de su capitán, Kyle Hines, que se va al Olimpia Milan

EFE/EPA/SERGEI ILNITSK/Archivo

Moscú, 3 jun (EFE).- El CSKA Moscú, actual campeón de Europa, se despidió hoy de su capitán y una de las mayores leyendas del club, Kyle Hines, quien ganó dos Euroligas con la camiseta del equipo moscovita (2016 y 2019).

"Este no es el mejor día para el club y sus aficionados (...), parecía que Kyle y el CSKA eran inseparables. Estuvo siete magníficas temporadas con nosotros, nos ayudó a ganar dos Euroligas", dijo Andréi Vatutin, presidente del CSKA, en la página web del club.

Vatutin no dudó en calificar al estadounidense como "un auténtico símbolo del equipo", pero no tuvo más remedio que aceptar la decisión de Hines de iniciar una nueva etapa y buscar "nuevos desafíos" en el Olimpia Milán.

Hines, de 33 años y que también había ganado dos Euroligas con el Olimpiakos, ganó el premio al mejor defensor de la máxima competición continental en dos ocasiones (2016 y 2018).

Pese a que no llega a los 2 metros, Hines es considerado uno de los mejores hombres interiores que juegan actualmente en Europa y, de hecho, fue incluido en el mejor equipo de la Euroliga de los últimos diez años.

Con 11,4 puntos de media por partidos en la Euroliga, Hines formará en el Olimpia una temible pareja interior junto al también veterano pívot argentino, Luis Scola, y se reunirá con un antiguo compañero de equipo, el español Sergio Rodríguez.

La salida de Hines se produjo al día siguiente de que el CSKA anunciara el fichaje del pívot serbio Nikola Milutinov, que militó las últimas cinco temporadas en el Olimpiakos griego.

Con sus 25 años y 2,13 metros de altura, Milutinov fue el máximo reboteador de la Euroliga esta temporada con 8,2 rebotes por partido y también lideró la clasificación en rebotes ofensivos con 3,6.

El mismo día el equipo moscovita informó de que no prorrogará el contrato del grecoestadounidense Kosta Koufos, que llegó a Europa tras jugar durante toda su carrera en la NBA.

A su vez, el CSKA renovó el lunes hasta 2023 de su máximo anotador, el estadounidense Mike James.

"Estoy feliz de seguir y continuar ligado al CSKA por otros tres años. Espero que estén repletos de títulos", dijo James en la página web del club del Ejército ruso.

Aunque el CSKA se mostró muy irregular al principio de la temporada, debido a la lesión de su mejor jugador, Will Clyburn, MVP de la Final a Cuatro de la Euroliga disputada en Vitoria, remontó posiciones en los últimos meses, tanto en los torneos locales como en la máxima competición continental.

Antes del parón debido al coronavirus, el CSKA era cuarto clasificado con 19 victorias, las mismas que el quinto, el Maccabi.

Tanto James como la directiva del club ruso estaban en contra de jugar la Euroliga, cuya cancelación favorece al CSKA por sus estrecheces económicas, según la prensa rusa, y perjudica a equipos como el Efes o el Barcelona, que hicieron grandes inversiones en fichajes.

Lo mismo ocurrió con la liga VTB, en la que el Khimki era líder destacado, torneo que también fue dado por terminado por la federación rusa, que no declaró ningún campeón.