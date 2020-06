EEUU selecciona cinco finalistas para producir vacunas contra el coronavirus: medio

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de una mujer sosteniendo una pequeña botella etiquetada con una etiqueta adhesiva "Vacuna COVID-19" y una jeringa médica. 10 de abril de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

3 jun (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos eligió a cinco compañías como las más probables candidatas a producir una vacuna contra el COVID-19, reportó el miércoles el diario The New York Times, tras citar fuentes oficiales de alto rango.

Las cinco compañías son Moderna, Johnson & Johhson , Merck & Co, Pfizer Inc y una fórmula elaborada en conjunto por la Universidad de Oxford y Astrazeneca Plc , indicó el artículo.

Aún no existe una vacuna autorizada por reguladores sanitarios para el COVID-19, la enfermedad causada por la cepa de coronavirus detectada por primera vez en la ciudad china de Wuhan.

Las farmacéuticas que están compitiendo por desarrollar una vacuna y que no fueron seleccionadas por el Gobierno estadounidense, de acuerdo al diario, son la francesa Sanofi, la estadounidense Novavax Inc e Inovio Pharmaceuticals Inc.

El Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a la solicitud para emitir comentarios.

(Reporte de Ankur Banerjee en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)