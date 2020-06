Dueño de los Cachorros dice que un equipo no es un ingreso inagotable

En la imagen el Tom Ricketts, propietario de los Cachorros de Chicago. EFE/Tannen Maury/Archivo

Chicago (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Tom Ricketts, propietario de los Cachorros de Chicago, dijo que la idea de que un equipo es una fuente inagotable de dinero, es un error.

Ricketts dijo que usualmente el ingreso anual se destina principalmente al mismo equipo.

"Es algo que espero que entiendan los aficionados al béisbol. La mayoría de los dueños de un equipo no saca dinero de su equipo, sino que recaudan todos los ingresos que pueden de boletos y derechos de los medios, sacan sus gastos, y le dan todo el dinero que queda a su gerente para que lo gaste", dijo.

El dueño de los Cachorros indicó que "La liga en sí no genera mucho efectivo. Existe la percepción de que acumulamos efectivo y sacamos dinero y que todo lo tenemos en una pila que hemos recaudado a lo largo de los años. Bueno, no es así".

Sobre las negociaciones para iniciar la temporada de las mayores, Ricketts, dijo que no tenía comentarios, ya que aún están en pláticas.

Mientras que los jugadores quieren salarios prorrateados, los propietarios dicen que no pueden pagar las pérdidas en base a una temporada de 82 o más juegos.

Lo anterior porque "La escala de pérdidas en toda la liga es bíblica".

"El momento de la interrupción del trabajo fue justo antes de que comenzara la temporada. Estamos viendo 30 equipos con cero ingresos. Para cubrir las pérdidas, todos los equipos han salido y pidieron prestado. No hay otra forma de hacerlo a corto plazo. A largo plazo, es posible que podamos vender acciones para cubrir algunas de nuestras pérdidas, pero eso es a largo plazo", dijo.