Drew Brees es criticado con dureza por defender el "respeto a la bandera"

En la imagen un registro del mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El legendario mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, se ha convertido en la última "víctima" de la polarización que ha surgido en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el afroamericano que murió mientras se encontraba bajo custodia de la policía de Minéapolis.

Brees, de 41 años, generó una fuerte reacción este miércoles cuando reiteró su postura sobre cómo "nunca estará de acuerdo con que nadie falte al respeto a la bandera de los Estados Unidos de América" durante una entrevista con Yahoo Finance, tal como lo había dicho en sus redes sociales.

Sin embargo, ofreció a sus críticos la posibilidad que examinen su trayectoria dentro y fuera del campo de juego.

"Amo y respeto a mis compañeros de equipo, y estoy allí con ellos en lo que respecta a la lucha por la igualdad racial y la justicia", declaró Brees a la cadena de televisión ESPN.

"También estoy con mis abuelos, que arriesgaron sus vidas por este país, y con muchos otros hombres y mujeres militares que lo hacen a diario".

Sin embargo, la cuenta de redes sociales perteneciente a los hermanos Devin y Jason McCourty, de los Patriots de Nueva Inglaterra, calificó los comentarios de Brees como "una desgracia".

"Hablar de tus abuelos como si no hubiera hombres negros peleando junto a ellos. Esos hombres luego regresaron a un país que los odiaba", decía su tuit. "No evite el problema e intente utilizar una bandera o el ejército. ¡Luche como su abuelo por lo correcto!".

Por su parte, la estrella del baloncesto Lebron James respondió en Twitter y dijo que arrodillarse durante el himno nacional "no tiene nada que ver con la falta de respeto a la bandera y a nuestros soldados".

Mientras tanto, el receptor abierto Michael Thomas respondió con un emoji enfermo al tuit de un periodista que decía: "¿Cómo puede alguien ver a George Floyd ser asesinado y su primera respuesta cuando se le pregunta al respecto es RESPETO a la bandera?".

Brees y su esposa, Brittany, han estado muy involucrados en esfuerzos de caridad a lo largo de sus 19 años de carrera en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), incluida una reciente donación de cinco millones de dólares para ayudar al estado de Luisiana durante la pandemia del coronavirus.