Disney dona cinco millones de dólares para promover la justicia social en EE.UU.

Protesters gather at the intersection of La Cienega Boulevard and Santa Monica Boulevard as they prepare to march during a demonstration over the arrest in Minnesota of George Floyd, who later died in police custody, in West Hollywood (California, USA) EFE/Etienne Laurent

Los Ángeles, 3 jun (EFE).- Walt Disney Company anunció este miércoles que ha destinado cinco millones de dólares al apoyo de organizaciones sin fines de lucro que luchan por la justicia social en EE.UU., en medio de la ola de protestas que desencadenó la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías.

Según un comunicado del gigante del entretenimiento, la primera entrega será de 2 millones de dólares a la NAACP (la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color) con el fin de "respaldar su trabajo a favor de la justicia social con programas educativos y más esfuerzos para eliminar la disparidad y el racismo".

"El asesinato de George Floyd ha obligado a nuestra nación a confrontar, una vez más, la larga historia de injusticia que ha sufrido la gente negra en Estados Unidos, y es crítico que nos unamos y alcemos la voz juntos y hagamos todo lo posible para que los actos de racismo y violencia no sean tolerados", indicó en la nota el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek.

El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos, donde unas 40 ciudades han declarado toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivado las protestas.

Hoy el fiscal general del estado de Minesota, Keith Ellison, endureció los cargos contra Derek Chauvin, el expolicía que fue grabado con la rodilla presionando el cuello del afroamericano, que murió poco después, e incluyó en el caso a los otros tres ex agentes presentes en la escena.

Ante este panorama, "estos 5 millones continuarán apoyando los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales como la NAACP, que han sido incansables en su lucha a favor de la igualdad y la justicia", precisó Chapek.

La compañía informó, además, que previamente hizo donaciones a grupos que ayudan a los jóvenes de las minorías a realizar estudios universitarios, como al United Negro College Fund, al que ya entregaron 2,5 millones de dólares.

La factoría de Mickey Mouse recordó también que sus políticas le permiten igualar las donaciones de sus empleados a organizaciones sin fines de lucro.

Como parte de este apoyo, Disney destacó el uso de sus "recursos creativos y plataformas para discutir temas de raza e inequidad", como la transmisión este martes del programa "America in Pain: What Comes Next?" ("Estados Unidos adolorido, ¿qué viene después?").

Disney, una compañía que tradicionalmente ha evitado pronunciarse sobre asuntos políticos o de actualidad, ha dado un viraje en su visión de estos temas e incluso ha reconocido en el pasado que algunas de sus clásicos cinematográficas reflejan "valores culturales que han quedado en el pasado".