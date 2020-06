Cuba prevé reiniciar en septiembre el curso escolar detenido por el COVID-19

La matrícula en los más de 10.700 centros de educación primaria, media y media superior en la isla es de 1,7 millones de estudiantes, con más de 162.000 docentes, para una cobertura de un 95 %, según datos oficiales. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

La Habana, 2 jun (EFE).- Cuba prevé reiniciar en septiembre el actual curso escolar detenido por el COVID-19, mientras mantiene las clases televisadas para todas las enseñanzas, informó este martes la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.

Velázquez despejó las dudas sobre el regreso a las aulas en una comparecencia en la televisión estatal y aseguró que lo "aconsejable" es esperar tres meses antes de abrir nuevamente las escuelas, cerradas a fines de marzo pasado por la epidemia.

La titular de Educación aclaró que continuará la programación de clases televisadas, reajustada en todos los niveles de enseñanza para priorizar las asignaturas con evaluaciones pendientes.

Recordó que la web oficial Cubaeduca y la aplicación MiclaseTV alojan gratis los contenidos de estas lecciones.

"En el momento adecuado los estudiantes también podrán disfrutar del periodo de vacaciones", dijo la ministra, que adelantó que ya modifican los planes de estudio para el curso escolar 2020-2021, el cual comenzará al concluir el actual.

Sobre las guarderías estatales indicó que el 30 % se mantienen abiertas para aliviar la carga a los padres con puestos de trabajo esenciales.

La matrícula en los más de 10.700 centros de educación primaria, media y media superior en la isla es de 1,7 millones de estudiantes, con más de 162.000 docentes, para una cobertura de un 95 %, según datos oficiales.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.

Hasta la fecha el país acumula 2.092 positivos al coronavirus, de los que 1.827 (el 87,4 %) ya se han recuperado.

A pesar de que en los últimas semanas la cifra de contagios evidenciaba una tendencia al decrecimiento, varios brotes masivos en La Habana han disparado los números de infectados diarios, la mayoría de ellos asintomáticos, por lo que las autoridades cubanas insisten en que la pandemia aún no ha sido controlada.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó recientemente que "si bien el país ya está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de COVID-19, esta no podrá ser aplicada hasta que estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia".