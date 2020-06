Coronavirus: Australia en recesión; récord de muertes en Brasil

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que el Partido Republicano está “obligado a buscar” otra ciudad para su convención nacional debido a las restricciones por el coronavirus impuestas por el gobernador de Carolina del Norte.

China dijo que el único caso nuevo de coronavirus llegó de otro país y Corea del Sur informó de 49 contagios más, principalmente en el área metropolitana de Seúl, y un nuevo fallecimiento. Brasil informó un día récord de muertes.

La economía de Australia se contrajo en el primer trimestre a medida que el gasto de los hogares colapsó y la tasa de ahorro se disparó en medio de las restricciones nacionales. El ministro de Economía, Josh Frydenberg, reconoció que el país estaba en recesión.

El Reino Unido publicará detalles de su plan para imponer una cuarentena de 14 días a todas las llegadas del extranjero, a partir del 8 de junio. Boris Johnson planea restablecer la agenda de su Gobierno con un comunicado de carácter económico y un discurso sobre el panorama pospandémico.

Avances importantes:

Seguimiento del virus: casos superan los 6,3 millones; las muertes alcanzan 380.200

Claves para acelerar la carrera por la vacuna

Economía de Australia se contrae después de 29 años

La salida de Trump de la OMS es un peligro para la polio y la tuberculosis junto con el covid-19

Tribunal sudafricano dice que las normas de aislamiento son inconstitucionales

Trump: Partido Republicano ‘obligado’ a buscar nueva ciudad para convención (12:40 pm HK)

El presidente Donald Trump dijo que el Partido Republicano va a tener que buscar una nueva ciudad para su convención nacional, que se había planeado para agosto en Charlotte, Carolina del Norte, debido a las restricciones de coronavirus establecidas por el gobernador del estado.

En una serie de tuits el martes por la noche, el presidente no dijo qué otras ciudades se estaban considerando o si el partido se retiraría definitivamente de Charlotte.

Economía de Australia se contrae, pone fin a expansión de treinta años (12:15 pm HK)

La economía de Australia se contrajo en los primeros tres meses del año, poniendo fin a una racha de casi 29 años sin una recesión a medida que se avecina una desaceleración aún más profunda para el trimestre actual.

El producto interior bruto disminuyó un 0,3% respecto a los últimos tres meses de 2019, la primera caída trimestral desde 2011, debido a un colapso en el gasto de los hogares, según mostraron los datos de la oficina de estadísticas en Sídney el miércoles. Los economistas habían pronosticado una caída del 0,4%. Desde el año anterior, la economía se expandió un 1,4%, igualando las estimaciones.

Tribunal sudafricano declara inconstitucionales las normas de confinamiento (12 pm HK)

Un tribunal sudafricano dictaminó que las regulaciones de aislamiento revisadas introducidas por el Gobierno como parte de una reapertura gradual de la economía son inconstitucionales e inválidas, y otorga al Estado dos semanas para enmendarlas.

La división Gauteng del Tribunal Superior emitió el fallo el martes, dijo el portavoz del gabinete. Phumla Williams, en un comunicado enviado por correo electrónico. La decisión se aplica a todas las regulaciones, excluyendo el cierre de las fronteras de Sudáfrica y el cierre de clubes nocturnos y casinos, entre otros, según muestran los documentos judiciales.

China dice que nuevo caso de coronavirus llegó del exterior (10:10 am HK)

El único caso adicional de coronavirus en China se ha registrado en la provincia de Guangdong, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud de China.

Se informaron otros cuatro casos asintomáticos, y dos de ellos llegaron del extranjero. China tiene 357 casos de coronavirus asintomáticos en observación médica.

El país tiene 83.021 casos confirmados de coronavirus, y su cifra total de muertes es de 4.634.

Tyson restablece la política que penaliza absentismo de trabajadores (9:27 am HK)

Tyson Foods Inc., el mayor procesador de carne de EE.UU., volverá a la política de absentismo de antes de covid-19, que incluye la penalización de los empleados por faltar al trabajo debido a una enfermedad, confirmó la compañía en un comunicado a Bloomberg.

Anteriormente, la compañía dijo que reanudaría una producción limitada el 3 de junio en una planta de Iowa que tuvo un brote de coronavirus. En la planta de Storm Lake, 591 trabajadores dieron positivo en un análisis de 2.303, anunció la compañía el martes. Más del 75% de los casos positivos son asintomáticos.

El largo confinamiento de Singapur, un reto para líderes antes de elecciones (8:56 am HK)

El enfoque de Singapur para combatir el virus se convertirá en un tema importante en las próximas elecciones, con una prolongación de las medidas de restricción después de que su enfoque menos restrictivo se enfrentase a una segunda ola de infecciones.

La ciudad-estado está tratando de evitar otro resurgimiento de los contagios después de que un brote entre sus trabajadores migrantes de bajos salarios disparara los casos por encima de los 35.000. El resultado es una estrategia cautelosa de apertura en tres etapas que la coloca detrás de otros países de la región.

Reino Unido presentará planes de cuarentena para llegadas al extranjero (8:14 am HK)

El Reino Unido publicará el miércoles detalles de su plan para imponer una cuarentena de 14 días a todas las llegadas al extranjero.

La medida, que entrará en vigor el 8 de junio, fue anunciada por la ministra del Interior, Priti Patel, el mes pasado. La medida cubrirá a todos los que lleguen a Inglaterra desde el extranjero, excepto lo que su oficina llamó “una breve lista” de exenciones. A las personas que lleguen al país se les pedirá que completen un formulario que indique dónde se autoaislarán.

Brasil registra día con más muertes (6:45 am HK)

Brasil registró un récord de 1.262 nuevas muertes el martes, lo que eleva el número de víctimas mortales a 31.199. También hubo 28.936 nuevos casos informados, lo que elevó el total del país a 555.383, solo por detrás de EE.UU.

La nación de 210 millones de personas se ha convertido en un epicentro del virus en las últimas semanas. Brasil aún no ha llegado a su pico, y “por el momento no es posible predecir cuándo llegará”, dijo Michael Ryan, director ejecutivo de Organización Mundial de la Salud, el lunes.

Harvard analiza cambios para volver a las aulas (6:20 am HK)

La Universidad de Harvard está sopesando una serie de opciones, desde desinfectar las aulas después de cada sesión hasta reducir el número de estudiantes sentados en salas de conferencias, cuando vuelva a abrir sus puertas, dijo el presidente Lawrence Bacow.

La institución de Cambridge, Massachusetts, también cancelará algunos deportes de otoño, dijo, y está posponiendo la decisión de reanudar la enseñanza en el campus el mayor tiempo posible.

“Muchas cosas serán diferentes cuando los estudiantes regresen”, dijo Bacow en una entrevista en Bloomberg Television con David Rubenstein. “La disponibilidad de aulas será un reto”.

Revistas objetan sobre datos en estudios de covid-19 (5:15 pm NY)

Dos prestigiosas revistas médicas dijeron que tienen objeciones respecto a una base de datos que se utilizó para analizar cómo pueden funcionar los medicamentos más antiguos en el tratamiento de covid-19.

El New England Journal of Medicine publicó una “expresión de preocupación” sobre un estudio de la revista del 1 de mayo que analizó el uso de medicamentos para el corazón llamados inhibidores de la ECA en pacientes con coronavirus. Más tarde el martes, The Lancet, una revista médica británica de casi 200 años de antigüedad, emitió su propia advertencia similar en un estudio sobre el tratamiento de pacientes con covid-19 con el medicamento para la malaria hidroxicloroquina.

Ambos estudios se basaron en datos de una firma llamada Surgisphere Corp., que dice que agrega información de registros médicos de todo el mundo. La semana pasada, más de 200 científicos firmaron una carta a The Lancet pidiendo una mayor transparencia respecto a los hospitales de donde provienen los registros médicos de los pacientes y el método de análisis, junto con otros temas.

Minorías británicas se enfrentan a mayor riesgo de muerte (12:37 pm NY)

Las personas de grupos étnicos minoritarios en Inglaterra enfrentan un mayor riesgo de muerte si desarrollan un caso grave de covid-19 que los pacientes blancos, según un análisis de Public Health England.

Los hombres, las personas mayores de 80 años y las que viven en zonas desfavorecidas también son más vulnerables, dijo la agencia en un informe publicado el martes. El estudio no tenía en cuenta factores agravantes como afecciones médicas preexistentes u obesidad.

