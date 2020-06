Carapaz celebra a 4.700 metros de altitud el primer año de su conquista del Giro

Fotografía tomada el 25 de mayo de 2019 en la que se registró al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, tras ganar la etapa 14 del Giro de Italia, en Courmayeur (Italia). EFE/Alessandro Di Meo/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 2 jun (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz celebró este martes, con un recorrido en bicicleta de unos 200 kilómetros muy cerca del volcán Chiles, a 4.700 metros de altitud sobre el nivel del mar, el primer año de su conquista del Giro de Italia.

El ciclista de la provincia de Carchi, en el norte andino de Ecuador y limítrofe con Colombia, calificó el Giro de Italia de 2019 como el triunfo más extraordinario de su vida.

"Recordar este año para mí ha sido muy especial. Pues temprano tuve ese contacto con la tierra, luego de hacer seis horas de bicicleta en el cerro Chiles", apuntó Carapaz en un diálogo con periodistas.

Dijo que el Chiles, muy cerca de donde vive, es un lugar muy querido para él, por la "tranquilidad" que se vive en ese "espacio libre".

Es algo "sin igual", añadió el tercer latinoamericano en ganar una gran Vuelta, tras los colombianos Lucho Herrera y Nairo Quintana.

"Yo creo que a mi montaña aun me falta escalarla, tengo muchos sueños por delante, quiero seguirlos cumpliendo y ojalá poder seguir disfrutando con quienes más quiero, con quienes más amo, alegrar a ese gran pueblo ecuatoriano que me sigue", expresó Carapaz, quien espera volver a disputar el certamen este año.

Dijo estar consciente de que ha logrado "algo muy crucial" para su vida.

"Esta carrera de por sí ha sido celebrada durante 102 años, y a los 102 años se ha escrito mi nombre. Esto trascenderá siempre, hasta cuando existamos. Esa será mí historia", resaltó el de Ineos.

"Muy pocos somos los deportistas que tenemos la dicha de poder decir que hemos escrito en la historia del deporte como ha sido el Giro de Italia, para mí ha sido eso, yo lo vivo así y estoy consciente de lo que he hecho", agregó.

Afirmó que pretende repetir por segundo año consecutivo su conquista en Italia.

"Es un reto personal. La gente también está a la expectativa de eso y la verdad que sigo con esa misma ilusión de seguir haciendo grandes cosas", indicó.

Aclaró que no sabe si lo repetirá, porque la competencia es muy diferente de un año a otro, pero dijo que irá a "luchar por eso".

"Esa va a ser mi meta, está en mi mente, está en mi cabeza, está en mi corazón", apostilló.

"Tengo esas ganas para seguirlo haciendo y disfrutando, todo lo que venga con ello será bienvenido para mí, poder disfrutar del Giro del 2020, que será espectacular", puntualizó.