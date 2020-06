Brasil registra caída histórica de la producción industrial

(Bloomberg) -- La producción industrial de Brasil registró una caída récord en abril, al tiempo que la economía más grande de América Latina se enfrentó a la agonía de la crisis del coronavirus.

La producción cayó 18,8% frente a marzo, menos que la estimación promedio de una caída de 28,3% de economistas en una encuesta de Bloomberg. En términos interanuales, la producción disminuyó 27,2%, informó la agencia nacional de estadísticas el miércoles.

El desplome de la producción industrial de Brasil sigue a caídas históricas en los principales indicadores que reflejan los confinamientos por el virus, desde el de trabajos formales hasta las ventas minoristas. En abril, la pandemia condujo a paradas de producción generalizadas desde el sector automotriz al siderúrgico. El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, advirtió esta semana que los temores frente al virus pueden afectar el crecimiento económico el próximo año.

En el mes, la producción industrial disminuyó en 22 de los 26 sectores encuestados por la agencia nacional de estadística. La producción de bienes de capital, que es un barómetro para la inversión, cayó 41,5% frente a marzo, mientras que la producción de bienes duraderos se hundió en 79,6%.

En los últimos días, algunas ciudades han presentado planes para reabrir negocios en un esfuerzo por volver a encaminar las economías locales. Aun así, Brasil registró el martes un número récord de muertes relacionadas con el virus y aún faltan semanas para que el brote local alcance su nivel más alto.

