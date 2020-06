Biden a un paso de la candidatura demócrata tras las primarias del martes

El candidato demócrata, Joe Biden . EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/Archivo

Washington, 3 jun (EFE).- El exvicepresidente Joe Biden quedó cerca de la nominación presidencial de su partido en las primarias celebradas este martes en siete estados y en Washington D.C., la capital estadounidense, en un "supermartes" no oficial en el que se eligieron otros puestos y que estuvo salpicado por las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y las medidas excepcionales a raíz de la pandemia del coronavirus.

Biden, que es el único aspirante a la nominación por el Partido Demócrata, quedó muy cerca de asegurar los 1.991 delegados que le convertirían matemáticamente en el candidato que se enfrentará en noviembre próximo al presidente Donald Trump, también único candidato de las primarias republicanas.

RESULTADOS

Según los resultados difundidos, Biden se impuso ampliamente en Indiana, Maryland, Rhode Island y Pensilvania, estados que habían retrasado a esta fecha su votación debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

En Dakota del Sur, con un 86,9 % de los votos escrutados, obtenía 77,5 % frente a un 22,5 % del senador progresista Bernie Sanders, quien se retiró de la contienda electoral en abril pasado y poco después respaldó la candidatura del segundo a bordo durante la Administración del presidente Barck Obama (2009-2017), aunque ha pedido mantenerse en las papeletas.

Mientras que en Indiana, con un conteo del 77,2 de la votación, Biden ganaba con un 76 %, situación que se repetía en Maryland, donde el exvicepresidente alcanzaba un 83 %, con un 54,39 % escrutado.

Rhode Island, donde el escrutinio ascendía al 93,8 %, daba la victoria a Biden con un 62 %, y en Pensilvania sumaba un 77,3 % de los votos, con un conteo del 63 %.

También hubo votaciones en Montana y Nuevo México, con un 75,6 y un 72 %, respectivamente, a favor de Biden.

Nueva Jersey también tenía prevista sus primarias este martes, pero fueron postergadas para el próximo 7 de julio. Ese estado, después de su vecino Nueva York, ha sido uno de los más afectados por el COVID-19, con 161.545 contagiados y 11.771 fallecidos.

EL TOQUE DE QUEDA NO DESANIMÓ EN WASHINGTON

La votación en Washington DC, que cumplía este martes su tercera jornada de toque de queda, fue numerosa a pesar de la restricción ordenada por la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser.

La orden de la Alcaldía excluía a "los trabajadores electorales, los voluntarios y a las personas que ejercen su derecho al voto", lo que facilitó que numerosos votantes permanecieran en los centros habilitados horas después de la entrada en vigor del toque de queda.

A raíz de la pandemia, la Junta de Elecciones del Distrito de Columbia dispuso 20 centros electorales entre el 22 de mayo de 2020 y el 2 de junio y no los 144 recintos habituales.

Debido a la presencia de numerosos electores, la Junta informó en su cuenta de Twitter que "no publicará los resultados de las elecciones primarias hasta que todos los votantes en cada centro de votación hayan emitido su voto".

VOTO POR CORREO

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 obligó igualmente a promover la participación vía correo, una opción que Trump ha criticado de cara a los comicios de noviembre, donde se presentará a la reelección, arguyendo la posibilidad de un fraude.

Activistas de Maryland y Pensilvania habían expresado su preocupación porque los retrasos en el envío de papeletas a los hogares de los estadounidenses afectarán estas elecciones, en las que además de las ya resueltas primarias presidenciales se escogerá a los candidatos de ambos partidos para numerosos cargos de elección popular.