Bandalos Chinos reflexionan sobre la sociedad en adelanto de su nuevo disco

Fotografía cedida por Guido Adler que muestra a la agrupación argentina de música "indie" Bandalos Chinos. EFE/Cortesía Guido Adler/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 3 jun (EFE).- La agrupación argentina de música "indie" Bandalos Chinos reveló un primer avance de lo que será su próximo disco con dos canciones unidas en un vídeo y en una de ellas, revelaron en una entrevista con Efe, exponen una reflexión sobre el sentimiento latinoamericano hacia sus autoridades.

Este lanzamiento reciente está compuesto por "Mi forma de ser" y "AYNMG", acrónimo de "así ya no me gusta".

La segunda canción es producto de una aguda observación a la sociedad latinoamericana y resultado de los viajes que han podido hacer como banda, explicó Goyo Degano, vocalista de la agrupación, quien hace énfasis en que no necesariamente surgió desde un lugar combativo.

"Si tu idea de paz tiene palos y gas, tengo que cantar", se escucha en la canción.

Precisamente, Degano consideró que este tema es una invitación a mirar al pasado y una toma de conciencia de que hay cosas que eran aceptadas por muchos y que es válido decir: "ahora ya no me gusta más".

"Buscamos profundizar en nuestro mensaje y en la oportunidad de mandar cosas que sumen a nivel social. Tiene que ver con un contexto que veíamos en nuestro país y que empezamos a ver que era una realidad que se vivía en toda Latinoamérica", aseveró el cantante.

El vídeo, cuya duración se extiende a casi seis minutos, expone los sonidos de los años 80 característicos de la agrupación nacida en el 2012 y, en este, se observa a Goyo en solitario interactuando con un proyector (en el que aparece él mismo) en algo parecido a un salón de ensayos.

"Esto originalmente iba a ser un solo sencillo, pero a partir de la situación de la cuarentena y de no tener la oportunidad de estar tocando en la gira que teníamos prevista, se nos ocurrió regalarle a nuestros fans dos temas", cuenta Degano.

Sin embargo, la idea de tejer dos narrativas en un mismo vídeo fue del director de sus vídeos, Tomás Tezano, pues a pesar de mantener los mismos recursos físicos en ambas canciones, los visuales y la interpretación del vocalista logran marcar un principio y un final entre cada canción.

"Fue un desafío, sobretodo en lo personal, pues tener que estar representando a toda la banda y ser el único que aparecía en el vídeo era una responsabilidad muy grande, además del poco tiempo con el que contábamos", mencionó Degano,

El cantante también resaltó el miedo existente que generó grabarlo en pleno confinamiento tomando en cuenta con el riesgo a contraer la enfermedad del coronavirus.

NUEVO DISCO, MISMO PRODUCTOR

La carrera de Bandalos Chinos está delimitada por cuatro discos de estudio y, además de Degano, a la agrupación nacida en Béccar (Argentina) la conforman Salvador Colombo (sintetizadores), Tomás Verduga (guitarra y coros), Matías Verduga (batería y percusión), Iñaki Colombo (guitarras y sintetizadores) y Nicolás "El Lobo" Rodríguez (bajo).

Fue su disco "Bach", de 2018, el que les dio dos nominaciones a los Latin Grammy y un Premio Gardel, además de ser el primer vínculo musical que formaron con Adán Jodorowsky (productor del disco) con quien repiten en lo que será su quinto material del que poco pueden decir aún.

"El disco está terminado, solo falta masterizarlo porque con la cuarentena se demoró un poco. La idea es seguir sacando sencillos y para finales de septiembre o principios de octubre sacar el disco completo con 10 canciones", dice Degano.

Sin embargo, cuando se le pregunta sobre el posible nombre del material, da una sonrisa, enrolla un cigarro al otro lado de la pantalla y comenta que "es un misterio".

El cantante explicó, justamente, que ha existido un proceso de crecimiento en la relación que los seis integrantes mantienen con Jodorowsky y que eso dio como resultado una sinceridad y apertura nueva que no habían podido experimentar en "Bach".

"Hubo una maduración entre la relación humana y la creativa, en parte la confianza genera diálogos más profundos y logra que lleguemos a lugares más honestos y sinceros", apuntó Goyo.

"Quizás antes éramos más retraídos y no elegíamos los momentos en los cuales confrontar y en este proceso Adán se vio defendiéndose los seis penales que le tirábamos los Chinos pero me parece que fue muy lindo", añadió.

Sobre las dos canciones que lanzaron anunciando en grande el contenido de su nuevo disco, Degano explicó que ambas muestran los extremos del disco: música efusiva y alegre con "Mi forma de ser" y hasta melancólica y reflexiva con "AYNMGM".

"Era como mostrar dos caras de la misma moneda y quizá en el medio va a haber un montón de texturas y colores distintos", completó Degano, quien también consideró que experimentaron con los sonidos logrando generar un universo individual en cada una de ellas.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento