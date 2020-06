Australia acelera la revisión del antitumoral lurbinectedina de PharmaMar

Técnicos de laboratorio trabajan en la empresa PharmaMar. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- La Administración de Productos Terapéuticos australiana (TGA) ha concedido la revisión prioritaria a la solicitud de registro de nuevo fármaco para la aprobación acelerada de lurbinectedina de PharmaMar para pacientes con cáncer de pulmón microcítico.

Según ha informado este miércoles PharmaMar en un comunicado, esta designación permite una más rápida revisión para la aprobación de medicamentos que cubren una necesidad terapéutica no satisfecha.

Lurbinectedina está siendo evaluada también por la autoridad del medicamento de Estados Unidos, la FDA, y otros organismos reguladores internacionales en el marco del Proyecto Orbis, que permite que los pacientes de cáncer reciban un acceso rápido a nuevas terapias.

Dicho proyecto es una iniciativa del Centro de Excelencia en Oncología de la FDA (OCE, Oncology Center of Excellence), que proporciona la posibilidad de un examen simultáneo de productos oncológicos entre socios internacionales, incluida la TGA de Australia.

Esta colaboración multinacional entre los organismos reguladores internacionales tiene como objetivo agilizar las aprobaciones en los casos en los que existe una necesidad médica no satisfecha, predominantemente en oncología y hematología.

Asimismo, PharmaMar ha informado de que lurbinectedina ya está actualmente a disposición de los pacientes en Australia y Singapur a través de su Plan de Acceso Especial.