Acusan al Gobierno austríaco de ocultar el pasado nazi de la casa de Hitler

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 3 jun (EFE).- El Comité austríaco de Mauthausen, que representa y recuerda a los supervivientes de ese antiguo campo nazi de exterminio, ha acusado al Gobierno de Austria de querer ocultar su pasado nacionalista al eliminar toda referencia a esa ideología en el proyecto de remodelación de la casa natal de Adolf Hitler.

"La planeada remodelación de la casa natal de Hitler se orienta hacia el lema 'negar en vez de confrontar'", ha criticado en un comunicado Willi Mernyi, presidente del Comité.

El proyecto para transformar en una comisaría de Policía la casa de la localidad de Braunau am Inn donde Hitler nació en 1889 elimina cualquier referencia histórica, bajo el argumento de evitar que el edificio sea un lugar de peregrinación de viejos y nuevos nazis.

Por ejemplo, se ha decidido trasladar a un museo en Viena una piedra procedente del antiguo campo de concentración de Mauthausen que recuerda a las víctimas del nazismo.

El proyecto ganador ha sido elegido precisamente por mantener la estructura original del edificio pero con "una apariencia neutralizada", según el jurado.

"Evidentemente, se quiere hacer olvidar al mundo que el peor asesino de masas de la historia nació en Braunau. Ese planteamiento es erróneo en su contenido y no funcionará", mantiene Mernyi.

Desde la Red contra el Racismo y la Extrema derecha de la región de Alta Austria se ha criticado también la remodelación como un intento de "neutralizar" los hechos históricos, en vez de lanzar una "ofensiva conmemorativa" en forma, por ejemplo, de un Museo de la Responsabilidad.

El Estado austríaco lleva décadas intentando impedir -no siempre con éxito- que el edificio sea un santuario para nostálgicos del nazismo y neonazis.

Por eso, el pasado noviembre el Gobierno decidió instalar allí una comisaría de Policía, con el objetivo explícito de quitar a la casa cualquier rastro del nacionalsocialismo.