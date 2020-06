Acuerdo entre el RN francés y una compañía rusa por un crédito impago

El partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (AN) alcanzó un acuerdo con una empresa rusa que le acusaba ante la justicia por el impago de un préstamo de 9,6 millones de euros, anunció el miércoles un tribunal ruso.

"Se llegó a un acuerdo amistoso entre las partes. El juez lo aprobó", dijo a la AFP un portavoz del tribunal de arbitraje de Moscú.

El tesorero de AN, Wallerand de Saint Just, no quiso comentar la decisión.

Una compañía rusa había llevado al partido francés ante los tribunales por el impago de un préstamo de 734 millones de rublos (unos 9,6 millones de euros) contratado en Rusia en 2014.

Según los documentos disponibles en la web del tribunal de arbitraje de Moscú, la compañía Aviazaptchast, dirigida por exmilitares y especializada en piezas de aviones, interpuso el 10 de diciembre una denuncia contra el RN por el impago del crédito.

El RN tiene dificultades financieras y tiene varios créditos pendientes de pago en Francia.

