Wuhan realiza casi 10 millones de pruebas de ácido nucleico en medio mes

Un sanitario realiza un test a una residente en Wuhan, China. EFE/EPA/LI KE/Archivo

Pekín, 2 jun (EFE).- La ciudad china de Wuhan, donde se registraron los primeros casos de la pandemia de la COVID-19, ha llevado a cabo casi 10 millones de pruebas de ácido nucleico en apenas medio mes, informaron hoy las autoridades locales.

Según la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan, entre los días 14 de mayo y 1 de junio se llevaron a cabo más de 9,89 millones de test como parte de una campaña de detección iniciada después de que un pequeño rebrote pusiera en alerta a las autoridades tras varias semanas sin registrar contagios.

La intención de las autoridades locales era estimar el número de casos asintomáticos ante la vuelta a la normalidad en Wuhan, que a partir de abril comenzó a reabrir fábricas, negocios y escuelas tras casi once semanas de estricto confinamiento.

Según recoge el diario oficial Global Times, las autoridades sanitarias de la ciudad encontraron 300 personas que portaban el coronavirus de forma asintomática, las cuales han pasado a estar bajo observación, pero no confirmaron ningún caso nuevo del virus.

Wuhan ha gastado aproximadamente 900 millones de yuanes (126,73 millones de dólares; 113,38 millones de euros) en esta campaña, coste que el Gobierno de la ciudad asumirá en su totalidad, explicó hoy el funcionario local Hu Yabo en declaraciones que recoge Global Times.

Antes de esta campaña se habían realizado más de tres millones de pruebas de ácido nucleico en la ciudad, capital de la provincia central de Hubei y hogar de unos once millones de habitantes.

Aunque en un principio se habló de efectuarlas a todos los ciudadanos, finalmente las autoridades recomendaron no hacerlas a niños menores de seis años y se dio prioridad a aquellas comunidades residenciales donde se hubieran registrado brotes con anterioridad, así como a edificios "antiguos y densamente poblados", según la agencia de noticias estatal Xinhua.

Desde el pasado marzo, China ha asistido a una considerable caída de la transmisión de nuevos casos del virus a nivel local, después de que drásticas medidas de prevención y limitación de movimientos ayudasen a controlar la pandemia en muchas partes del país.

Sin embargo, desde entonces se ha mantenido el goteo de casos "importados" desde el exterior, la gran mayoría de ellos relacionados con chinos que regresan a su país desde otros severamente afectados por el nuevo coronavirus.