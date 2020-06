Wall Street abre mixto y el Dow sube 0,47% por las reaperturas y pese a las protestas

Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 2 jun (EFE).- Wall Street abrió este martes mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,47 % en una apertura en la que los inversores valoraron las reaperturas económicas por encima de los graves disturbios violentos que han tenido lugar en Estados Unidos en los últimos días en protesta contra el racismo y la brutalidad policial.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 119,42 puntos hasta 25.594,44 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 se situaba en 3.063,10 puntos y ascendía un 0,24 % o 7,37 unidades.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, operaba en negativo con un ligero retroceso del 0,04 % o 4,02 enteros, hasta 9.548,03 puntos.

En el parqué neoyorquino los inversores se mantenían atentos a las reaperturas económicas y, al menos durante el inicio de operaciones, la virulencia de las protestas por el caso de George Floyd, que ha provocado disturbios y manifestaciones en todo el país en contra de la brutalidad policial, parecía no pasar factura.

En los últimos días, Wall Street se ha mantenido al margen y no se ha visto especialmente afectada por las manifestaciones, aunque los analistas advierten que esto podría cambiar si la violencia continúa y provoca cambios significativos en los calendarios de reaperturas de algunos estados como Nueva York, que ayer decretó un toque de queda para minimizar los saqueos y el vandalismo.

También se mantenían las preocupaciones en torno a las tensiones entre Estados Unidos y China y la posible imposición de sanciones comerciales por parte de Washington.

Asimismo, también contribuía a las ganancias la perspectiva de un repunte en los precios del petróleo por la posibilidad de un acuerdo para extender los ajustes de producción vigentes por parte de la OPEP+.

Por sectores, destacaban las ganancias del sector energético (1,8 %), apoyado en las subidas del petróleo y la perspectiva de una extensión en los ajustes de producción de la OPEP, el financiero (0,97 %) y el industrial (0,7 %). Cotizaban en negativo el de salud (-0,43 %), el de servicios públicos (-0,45 %) y el inmobiliario (-0,44 %).

Entre los 30 valores del Dow Jones la tabla estaba dividida entre pérdidas y ganancias y lideraban en positivo Dow Inc (2,45 %), American Express (2,29 %) y Boeing (2,11 %). Bajaban Raytheon Technologies (-1,95 %), United Health (-0,86%) y Walt Disney (-0,6 %)

En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 1,5 % hasta los 35,97 dólares el barril, el oro bajaba a 1.753,70 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía plano en los 0,662 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,117.