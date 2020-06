UE "consternada" por muerte de George Floyd, que califica de "abuso de poder"

SHOTLIST MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS28 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba de manifestantes2. Plano medio de manifestantes3. Paneo de arriba hacia abajo de manifestantes BRUSELAS, BÉLGICA2 DE JUNIO DE 2020FUENTE: EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano medio de Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, durante una conferencia de prensa5. Plano general de Josep Borrell durante una conferencia de prensa 6. SOUNDBITE 1 - Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea (hombre, inglés, 31 seg.): "Nosotros aquí en Europa, al igual que las personas en Estados Unidos, estamos conmocionados y consternados por la muerte de George Floyd. Y creo que todas las sociedades deben permanecer vigilantes contra el uso excesivo de la fuerza y garantizar que todo este tipo de incidentes se solucione de forma segura, efectiva y con pleno respeto al estado de derecho" "We here in Europe, like the people of the United States, we are shocked and appalled by the death of George Floyd and I think that all societies must remain vigilant against the excess of use of force and ensure that all such incidents are addressed safely, effectively, and in full respect of the rule of law." GINEBRA, SUIZA10 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano medio Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sentándose8. Primer plano de Michelle Bachelet hablando9. Paneo de arriba hacia abajo de una reunión10. Plano medio de Michelle Bachelet hablando MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS1 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de manifestantes12. Primer plano de manifestantes13. Primer plano de manifestantes gritando “George Floyd” ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Coronavirus y protestas subrayan la "discriminación racial endémica" en EEUU (ONU)Ginebra, 2 Jun 2020 (AFP) - La pandemia y las manifestaciones en Estados Unidos tras la muerte de un hombre negro asfixiado por un policía blanco, ponen de manifiesto "las discriminaciones raciales endémicas" , declaró el martes la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet."Este virus muestra las desigualdades endémicas que han sido ignoradas durante mucho tiempo", estimó Bachelet en un comunicado. "En Estados Unidos, las manifestaciones (...) ponen de manifiesto no solo la violencia policial contra los ciudadanos de color sino también las desigualdades en el ámbito de la salud, educación y empleo y también la discriminación racial endémica", agregó.Una semana después de la muerte de George Floyd, de 46 años, a manos del agente que lo inmovilizó contra el suelo tras su arresto en la ciudad de Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y desde el domingo derivaron en disturbios generalizados y en saqueos.El presidente estadounidense, Donald Trump, vive la crisis más grave de su mandato frente a estos miles de manifestantes que protestan contra la brutalidad policial, el racismo y la brecha social que la pandemia del nuevo coronavirus ha puesto aún más en evidencia."Las estadísticas muestran un impacto devastador de la covid-19 en las poblaciones de origen africano, así como en las minorías étnicas de ciertos países como Brasil, Francia, Reino Unido y Estados Unidos", agregó Bachelet.En Estados Unidos, la tasa de mortalidad de las personas positivas al covid-19 es dos veces superior entre los afroamericanos que en otras comunidades, según la expresidenta chilena.gab/apo/bl/mar ------------------------------------------------------------- UE se dice "consternada" por muerte de George Floyd, que califica de "abuso de poder"Bruselas, 2 Jun 2020 (AFP) - La Unión Europea se dijo "conmocionada y consternada" por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco durante su detención en Estados Unidos, y se refirió al hecho como un "abuso de poder"."Se trata de un abuso de poder. Hay que denunciarlo combatirlo, en Estados Unidos y en todas partes", dijo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea."Estamos conmocionados y consternados por la muerte de George Floyd", dijo Borrell en una rueda de prensa en Bruselas, en la que instó a las sociedades a "controlar el uso excesivo de la fuerza" policial, en un momento en que las protestas se expanden en Estados Unidos.Borrell también pidió una "desescalada de tensiones" en Estados Unidos.El país vive los disturbios civiles más graves del mandato del presidente Donald Trump, que llevaron a centenares de miles de estadounidenses a protestar contra la violencia policial, el racismo y las desigualdades sociales.Trump prometió restablecer el orden y amenaza con desplegar el ejército para poner fin a la violencia.csg/fmi/bl-pc/zm