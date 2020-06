Trump amenaza con desplegar el ejército si continúan los disturbios en EEUU

Actualiza con tuit de Biden, arrestos en Washington, saqueos NYC, declaraciones de Bowser y Cuomo ///Minneapolis, Estados Unidos, 2 Jun 2020 (AFP) - El presidente Donald Trump prometió este lunes restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano negro a manos de un policía blanco, amenazando a los estados con desplegar a los militares si no cesa la violencia. Una semana después de la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y las manifestaciones en su mayoría pacíficas derivaron la noche del domingo en disturbios generalizados. En la capital Washington hubo destrozos, fuegos encendidos por los manifestantes, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía en las inmediaciones de la Casa Blanca. La residencia presidencial quedó a oscuras y el mandatario fue alojado en el búnker."Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta", dijo Trump en una discurso pronunciado este lunes en la Casa Blanca al mismo tiempo que la policía dispersaba una protesta a metros del edificio.Trump anunció que desplegará militares en la capital para detener "los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad"."Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados", aseguró y amenazó al resto de ciudades que si no toman decisiones para frenar las protestas va a desplegar al ejército estadounidense para "arreglar rápidamente el problema".Poco después de que la policía despejó a los manifestantes apostados fuera de la iglesia de Saint John, un histórico edificio cerca de la Casa Blanca dañado el domingo al margen de la protesta, Trump llegó al lugar y fue fotografiado con una Biblia en la mano. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó a Trump de "usar" al ejército "contra los estadounidenses"."Lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma. Para una foto", tuiteó Biden, quien insistió a los votantes de cara a las elecciones de noviembre: "Por nuestros niños, por el alma de nuestro país, debemos derrotarlo".También la alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, denunció una dispersión "vergonzosa" que, según el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, solo sirvió para ofrecer al presidente "una sesión de fotos".Este lunes, Bowser adelantó en cuatro horas el toque de queda, que comenzó a las 19H00 (00h00 GMT). Pasada esa hora, decenas de manifestantes fueron arrestados por violar la medida.En Nueva York, donde una periodista de AFP constató que tiendas de la célebre 5ª Avenida fueron saqueadas, la restricción comenzó a partir de las 23H00 locales.Durante la jornada, Trump responsabilizó a la "izquierda radical" de las movilizaciones, y criticó a los gobernadores por "débiles" y los instó a "imponerse".Estas protestas se producen en un momento en que más de 100.000 personas han muerto en Estados Unidos por el nuevo coronavirus, y en que las medidas para mitigarlo han dado un fuerte golpe a la economía.La epidemia ha tenido un impacto devastador en la comunidad negra y algunos estudios muestran que esta población sufre una mortalidad hasta tres veces mayor que la de los blancos. "Tenemos hijos negros, hermanos negros, amigos negros y no queremos que mueran", dijo a la AFP en la localidad de Saint-Paul Muna Abdi, una manifestante negra de 31 años."Estamos cansados de que esto se repita, esta generación no lo va a permitir", afirmó. - Dos autopsias - La familia de George Floyd difundió este lunes los resultados de una segunda autopsia, que señaló que la policía le causó una asfixia mecánica, contradiciendo las conclusiones de una necropsia preliminar.Los resultados definitivos entregados por las autoridades del condado de Hennepin también se alinearon con esta tesis y dictaminaron que Floyd murió por "homicidio" debido a una "compresión del cuello".También revelaron que la víctima había consumido fentanilo, una potente droga sintética. Las imágenes de la muerte de Floyd, después de que el policía que lo inmovilizó presionara su rodilla contra su cuello durante nueve minutos, causaron profunda indignación.Trump condenó la muerte de Floyd, pero también se refirió a los manifestantes como "matones". - "Voten" -En Minneapolis, el hermano del fallecido visitó un memorial improvisado en el lugar del incidente. Terrence Floyd tomó un megáfono y dijo: "Dejen de pensar que nuestras voces no importan y voten", y pidió que cese la violencia. En el centro de la polémica está el tratamiento judicial que tendrá el agente arrestado por la muerte, Derek Chauvin, a quien se le imputaron cargos por homicidio involuntario, y debía comparecer este lunes ante un tribunal, pero cuya audiencia fue aplazada para el 8 de junio.Después de que se difundiera un video que mostraba que otros agentes también inmovilizaron el torso y las piernas del fallecido, los manifestantes claman porque también sean arrestados otros tres policías. En muchas protestas, los manifestantes se pusieron de rodillas, en un gesto popularizado por deportistas para denunciar la violencia policial que sufren los negros en Estados Unidos. Varios videos mostraban a policías en Santa Cruz, California, Nueva Jersey y Michigan haciendo el mismo gesto junto a los manifestantes. Pero en otra docena de ciudades la tónica fue el despliegue de unidades antidisturbios y de efectivos de la Guardia Nacional. Esta respuesta estuvo acompañada del uso de vehículos blindados para transportar a las tropas, así como gases lacrimógenos y balas de goma. Biden se reunió este lunes con líderes comunitarios negros en una iglesia y prometió combatir el "racismo institucional".an/lda/mls -------------------------------------------------------------