Rodman pide calma y fin disturbios por causa de la muerte de George Floyd

En la imagen el exjugador de la NBA, Dennis Rodman. EFE/ Tom White/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 1 jun (EFE).- El exjugador de la NBA, Dennis Rodman, mostró su más completa repulsa a los disturbios producidos a través de todo el país por causa de la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano, que el pasado lunes falleció cuando se encontraba en custodia de la policía de Minneapolis.

Un día después de que la exestrella Michael Jordan rompiera el silencio en torno a la muerte de Floyd con un comunicado en el que reivindicaba que se hiciese justicia y se acabase con la brutalidad policial, su excompañero de equipo con los Chicago Bulls, hizo un llamamiento para que se ponga fin a los disturbios en Estados Unidos.

Rodman, que ganó tres anillos con los Bulls y otros dos con los Pistons de Detroit, aseguró que los manifestantes están llevando el mensaje equivocado al robar y destruir propiedades privadas.

"Quiero enviarles un mensaje a toda las personas de Estados Unidos que la están pasando mal por la muerte de Floyd", empezó diciendo Rodman a través de un vídeo en las redes sociales.

"Esto es una mala situación. ¿Por qué están robando y destruyendo lugares, añadiendo más gravedad a la situación que de por sí estamos viviendo?. Nos debemos enfocar en el verdadero problema. Esto es una situación muy mala", repitió.

Rodman ha declarado múltiples ocasiones ser amigo del presidente republicano Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, al que ha visitado varias veces como invitado de honor.

"Hay que protestar de la mejor manera posible. No destruyendo cosas. Hay que mantenernos unidos. Ya de por sí tenemos problemas con el coronavirus. Por qué no nos ayudamos para resolver el problema", añadió.

"Estoy dirigiéndome especialmente a la nueva generación. Por favor, debemos ayudarnos, somos personas, no animales", concluyó.

Mientras tanto, los Knicks de Nueva York enviaron este lunes un correo electrónico interno a los empleados del Madison Square Garden para abordar la falta de una declaración pública sobre la indignación tras la muerte de Floyd.

"Sabemos que algunos de ustedes han preguntado si nuestra compañía va a hacer una declaración pública sobre el asesinato de George Floyd por un agente de policía de Minneapolis", comenzó el correo electrónico, que fue dado a conocer a través de varios medios de comunicación locales. "Queremos que sepan, que somos conscientes de la importancia del asunto y a la vez entiendan nuestra posición".

El texto señala que "este es un momento turbulento en nuestro país. El coronavirus y los disturbios civiles han hecho mella en nuestra forma de vida. La dirección del Madison Square Garden mantiene nuestros valores de respeto y lugar de trabajo pacífico. Siempre lo haremos".

"Sin embargo, como compañías en el negocio de deportes y entretenimiento, no estamos más calificados que nadie para ofrecer nuestra opinión sobre asuntos sociales", subraya el mensaje interno.

Los Knicks y los Spurs de San Antonio fueron los únicos equipos de la NBA que no hicieron declaraciones públicas después de conocerse la muerte de Floyd.

Un gran número de jugadores de la NBA y de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) han mostrado su frustración e "indignación" por la muerte de Floyd a través de la redes sociales y otros muchos han estado presentes en las manifestaciones pacíficas.