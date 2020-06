¿Puede Trump sacar el ejército? Probablemente sí: Noah Feldman

(Bloomberg) -- En una conferencia de prensa organizada a toda prisa en Rose Garden el lunes, el presidente Donald Trump anunció su intención de invocar la Ley de Insurrección de 1807 para enviar tropas federales a los estados a menos que los gobernadores pudieran “dominar” a los manifestantes con soldados de la Guardia Nacional. Luego, después de que el Servicio Secreto disparara gases lacrimógenos y balas de goma contra lo que parecían ser manifestantes pacíficos en Lafayette Park, Trump caminó unos cientos de metros a través del parque para una sesión de fotos frente a una iglesia tapiada al otro lado de la Casa Blanca.

Dado el historial de Trump de anunciar medidas legalmente problemáticas y no implementarlas, podría ser que su plan para invocar la Ley de Insurrección no sea más significativo que su caminata por el parque.

Sin embargo, vale la pena observar de cerca la ley en cuestión. La Ley Posse Comitatus de 1878 puede sonar levemente en su mente: es la ley que dice que el presidente no puede usar a los militares para hacer cumplir la ley sin la autorización del Congreso. La Ley de Insurrección es aún más oscura, pero también es más importante en este momento. Esto se debe a que es una ley del Congreso que autoriza el uso de los militares para hacer cumplir la ley en algunas circunstancias. En otras palabras, funciona como una excepción a la Ley Posse Comitatus.

La Ley de Insurrección tiene varias partes. La primera dice que cuando hay una insurrección contra un estado y la legislatura estatal —o, si esta no se puede reunir, el gobernador— le pide ayuda al presidente, entonces el presidente puede enviar tropas federales. Esta disposición no es relevante en las circunstancias actuales. Hasta el lunes por la noche, ningún estado había pedido al presidente que enviara al ejército estadounidense. E incluso si lo hicieran, es dudoso que las protestas cuenten como “insurrección ... contra” los gobiernos estatales. Son solo protestas, y el saqueo es solo saqueo.

La segunda parte de la Ley de Insurrección dice que el presidente puede convocar a las tropas federales para hacer cumplir la ley federal si el presidente “considera que las obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o la rebelión contra la autoridad de Estados Unidos, hacen que sea impracticable hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en cualquier estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales”.

Este lenguaje bastante engorroso tampoco parece aplicarse a las circunstancias actuales. Ciertamente no hay rebelión. Los manifestantes podrían calificar como “asambleas”, pero no hacen que impráctico hacer cumplir la ley federal mediante “procedimientos judiciales” comunes. Los tribunales están abiertos, y tanto la ley estatal como la federal están en vigor para castigar a los infractores. El hecho de que se estén cometiendo delitos contra la propiedad no puede ser una base para invocar esta ley; de lo contrario, el presidente podría invocarla en cualquier momento en cualquier lugar del país donde ocurran delitos.

Eso nos lleva a la tercera parte de la ley, que es potencialmente la más relevante. Esta parte dice que el presidente puede usar a los militares para sofocar la “insurrección, la violencia doméstica, la combinación ilegal o la conspiración” en los estados cuando apliquen ciertas condiciones.

El saqueo probablemente cuenta como violencia doméstica. Y esta parte de la ley puede entrar en vigencia si esa violencia “dificulta la ejecución” de la ley estatal y/o federal, de modo que algunas personas en el estado estén “privadas de un derecho, privilegio, inmunidad o protección mencionados en la Constitución y garantizado por la ley”, mientras que “las autoridades constituidas de ese Estado no puedan, fallen o se nieguen a proteger ese derecho, privilegio o inmunidad, o a dar esa protección”.

Este tampoco es el caso en este momento, porque las protestas y los saqueos no están quitando ningún derecho garantizado constitucionalmente. Algunos podrían decir que el saqueo viola los derechos de propiedad de los propietarios de tiendas. Pero técnicamente, la Constitución no garantiza que otras personas no saqueen mi tienda y roben mi propiedad. Más bien, dice que el gobierno no puede tomar mi propiedad sin el debido proceso legal.

Esta última parte de la Ley de Insurrección también dice que la ley podría entrar en vigencia si la violencia “se opone u obstruye la ejecución de las leyes de Estados Unidos o impide el curso de la justicia bajo esas leyes”. Aquí es donde Trump podría tener un caso. No es totalmente absurdo decir que el saqueo está obstruyendo la ejecución de la ley federal en la medida en que la policía local y la Guardia Nacional no pueden detener con éxito la violencia en las calles.

El resultado es que esta última parte de la Ley de Insurrección podría permitir a Trump sacar las tropas federales, incluso sin la solicitud o el consentimiento de los gobiernos estatales. Si lo hace, y su acción es impugnada en una corte, un juez podría inclinarse a favor del presidente, ya que la ley tal como está escrita le da al mandatario la autoridad para tomar “las medidas que considere necesarias”.

En mi opinión, sería una gran exageración por parte de Trump llamar a las tropas federales en ausencia de solicitudes estatales de ayuda militar. Ahora bien, no es necesariamente ilegal, si la Ley de Insurrección se lee literalmente. Como hemos visto en las últimas 12 semanas, la ley estadounidense otorga al presidente una buena cantidad de poder para responder a emergencias. Este es otro ejemplo de cuánto depende del criterio de esa persona.

