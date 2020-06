Principal diplomático de UE: Muerte de Floyd fue abuso de poder

(Bloomberg) -- El principal diplomático de la Unión Europea dijo que la muerte en Estados Unidos de un hombre negro desarmado a manos de la Policía fue “un abuso de poder”, mientras que autoridades en todo el continente expresaron su preocupación por los disturbios posteriores.

El alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell, dijo que el bloque de 27 naciones estaba “conmocionado y horrorizado” por la muerte de George Floyd en Minneapolis y expresó “confianza en la capacidad de los estadounidenses de unirse, sanarse como nación y abordar estos importantes problemas durante estos tiempos difíciles”.

“Es un abuso de poder y debe ser denunciado”, dijo Borrell el martes a la prensa en Bruselas. “Todas las sociedades deben estar atentas al uso excesivo de la fuerza policial”.

Los brotes de violencia en EE.UU. han puesto a los diplomáticos europeos en una posición incómoda en un intento por evitar provocar al presidente Donald Trump, pero sí reflejando la indignación que sienten muchos de sus propios ciudadanos. Los gobiernos de la UE, que aún tienen la responsabilidad final de sus políticas exteriores, fueron más cautelosos en su respuesta.

“Solo puedo expresar mi esperanza de que las protestas pacíficas no se extiendan a más violencia”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas.

“Todos queremos ver a EE.UU. unirse y no destruirse”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, al Parlamento en Londres.

Sin embargo, Borrell, quien llegó a Bruselas el año pasado con la reputación de hablar con franqueza, también hizo una advertencia a Trump para no extralimitarse en sus esfuerzos por reincorporar al presidente ruso, Vladimir Putin, al redil internacional.

Como anfitrión de las reuniones del Grupo de los Siete de este año, Trump invitó a Putin a unirse a los líderes mundiales para una cumbre que se realizará a fines de este año en EE.UU. y ya ha pedido antes que Rusia sea readmitida en el foro de forma permanente.

Rusia fue excluida de lo que entonces era el G-8 cuando anexó la península de Crimea, en Ucrania, en 2014, y Borrell dijo que su estatus de miembro no será reconsiderado hasta que el país “cambie de rumbo”.

Señaló que Trump, como anfitrión, tiene el derecho de invitar a quien quiera a la cumbre del G-7, “pero cambiar la membresía o cambiar el formato de forma permanente no es una prerrogativa”.

